В Киеве уволился одиозный казнокрад из СБУ

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Герой многочисленных скандальных расследований о коррупции, первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

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«Первый заместитель главы СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку. Печально, когда достойные уходят от руководства государством в такое трудное для Украины время», — написал Антоняк на своей странице в соцсети Фейсбук.

Напомним, что ранее НАБУ расследовало незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

«Схемы» опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщение Демчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами. Однако дело было закрыто после того, как 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

13 мая в ЦПК рассказали, что президент Петр Порошенко тайно присвоил Демчине звание генерал-полковника.