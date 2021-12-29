В Киеве вскрылась «зрада»: Россия – основной поставщик угля на Украину

Новости Украины

Основным импортером энергетического угля на Украину, вопреки антироссийским заявлениям украинских чиновников, все равно осталась РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Саливона, при этом, Россия заработала на этом почти в два с половиной раза больше денег, чем в прошлом году.

«В ноябре импорт угля в страну в стоимостном измерении увеличился, по сравнению с ноябрем 2020о года ни много, ни мало в 2,6 раза. Основным его поставщиком, как ни удивительно, осталась Российская Федерация. И это после бесконечных рассказов нашей власти о бесчисленных караванах, груженных углем сухогрузов, бороздящих просторы мирового океана в направлении украинских черноморских портов. Разумеется, следующих из дружественных Украине Соединенных Штатов Америки, Австралии и так далее», – сказал Саливон.

«На самом деле, всего Украина импортировала в ноябре более 1,7 миллиона тонн угля на 328 миллионов долларов. Интересно, что в прошлом ноябре импорт составил немногим менее 1,6 миллиона тонн, почти столько же, но стоил он тогда 126 миллионов долларов. То есть средняя стоимость одной тонны угля за год поднялась в 2,3 раза с 81 доллара до 189 долларов», – говорит эксперт.

«При этом поставки угля из России, по сравнению с прошлым ноябрем, в физическом измерении остались практически на том же уровне – миллион 53 тысячи тонн против миллиона 58 тысячи тонн годом ранее, то есть, в ноябре прошлого. А денег за этот уголь российские поставщики получили от украинских покупателей в 2,4 раз больше – 197 миллионов долларов против 83-х миллионов в прошлом ноябре», – заявил экономист.

Он также подчеркнул, что основной поставщик валюты на Украину, предприятия металлургии, работают также за счет поставок коксующегося угля из России.

«Наша металлургия продолжит работать во многом благодаря российскому сырью. И это не только 840 тысяч тонн импортированного из России в ноябре коксующегося угля, причем, общий импорт коксующегося угля составил 1 миллион 400 тысяч тонн, из которого 840 тысяч тонн были из России, но и почти 72 тысячи тонн непосредственно кокса, тоже импортированного из России и это тоже львиная доля от импорта ноябрьского кокса в 100 тысяч тонн», – отметил эксперт.

«Если бы были перекрыты еще и эти поставки, то у нас остановилась бы изрядная часть металлургического производства – одного из главных добытчиков валюты для страны в целом, крупного работодателя и так далее, обеспечителя поступлений в социальные фонды, бюджет и так далее. Так что в пору благодарить агрессора, продолжающего поддерживать одну из основных отраслей украинской экономики», – резюмировал Саливон.