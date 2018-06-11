11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Кировоградской области археологи нашли кладбище древних укроариев

В селе Искровка Кировоградской области местные энтузиасты обнаружили стелу древних ариев. По предположению украинских археологов, большой камень может быть одной из древних скульптур первой половины третьего тысячелетия до нашей эры, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местная ТРК Рудана.

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Сообщается, что найденная стела изображает арийского бога или родоначальника ариев. Наличие каменных глыб вокруг монумента и его довольно большие размеры могут указывать на обустройство святилища в этом месте.

Исследовали скульптуру археологи Кировоградской области.