Наряду с коррупционным скандалом, неудачами на фронте, на Украину надвигаются серьезные финансовые проблемы.

По информации, которую публикуют ориентированные на глобалистов медиа, закончились провалом попытки додавить Бельгию дать разрешение использовать замороженные в ее депозитарии активы ЦБ РФ для поддержки киевского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство ЕС намеревалось выдать Украине из украденных российских средств так называемый «репарационный кредит» на сумму 140 миллиардов евро. Схема, наглости которой позавидовали бы самые отпетые мошенники, выглядела следующим образом:

Юридическое решение о конфискации вроде бы и не принимается, но вернуть свои деньги РФ могла бы лишь в случае выплаты… репараций Украине, с которых та и погасит долг по «репарационному кредиту».

Само собой, Бельгия, понимая свою юридическую уязвимость, а тем более осознавая, что побеждающая в войне Россия ничего платить Украине не станет, скрутила вежливую, но твердую фигу, потребовав от ЕС железобетонных гарантий.

Как пишет один и рупоров глобалистов издание Politico, на фоне опасений российского ответного удара премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал, чтобы правительства ЕС предоставили его стране финансовые гарантии, превышающие 140 миллиардов евро, которые можно было бы выплатить в течение нескольких дней. Кроме того, он хочет, чтобы срок действия этих гарантий превышал срок действия санкций ЕС против России.

Четыре европейских дипломата заявили изданию, что не собираются подписывать «открытый чек», поскольку «это поставит финансовую жизнеспособность их стран в зависимость от решения суда, что потенциально грозит им выплатами в миллиарды евро спустя годы после окончания войны на Украине».

«Если [гарантии] бесконечны и не имеют границ, то во что мы ввязываемся?» — заявил один из собеседников.

Несколько позже в Politico вышел еще один материал на эту тему. И снова со ссылкой на европейские дипломатические источники. По их словам, США планируют вернуть России ее замороженные активы после подписания мирного соглашения, о чем якобы американские чиновники рассказали посланнику Евросоюза по вопросам санкций Дэвиду О’Салливану, когда он приехал в Вашингтон летом этого года.

Напомним: в продвигаемом США проекте мирного соглашения предусматривается, что большая часть замороженных активов перейдет в российского-американский фонд. Так что Бельгия резонно опасается получить еще и проблемы с Вашингтоном.

Politico отмечает:

«В настоящее время Бельгия разделяет мнение США о том, что изъятие российских активов стало бы препятствием на пути к миру».

Еще одним ударом по европейским хищникам стало решение Центробанка ЕС отказать Еврокомиссии в выдаче Киеву кредита под замороженные российские активы, о чем сообщает британская газета The Financial Times.

Отмечается, что чиновники Еврокомиссии предлагали банку выступить кредитором для бельгийского депозитария Euroclear.

«Однако в Европейском центральном банке отвергли предложение. Проведенный им анализ показал, что такая схема фактически означала бы предоставление прямого финансирования правительствам, поскольку ЕЦБ брал бы на себя финансовые обязательства государств Евросоюза. Подобная практика запрещена договорами ЕС, так как может привести к росту инфляции и подрыву доверия к центральным банкам», – пишет FT.

Случайно или нет, но на этом фоне появилось крайне тревожное заявление главы МИД ФРГ, не исключившего, что по итогам переговоров Украине придется проводить референдум и идти на «болезненные уступки».