В МИД ПМР рассказали, как Молдова водит за нос западных спонсоров темой «реинтеграции»

Когда власти Молдовы заявляют в ЕС о намерении «реинтегрировать» в свой состав Приднестровье, они работают на свою внутреннюю повестку, несуществующую в ПМР.

Об этом министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил в интервью телеканалу ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас вообще нет темы реинтеграции Приднестровья. У нас есть только одна тема – урегулирование отношений Молдовы и ПМР политико-дипломатическим путем. Это мой мандат. Это то, чем мы занимаемся. Это та формула решения проблемы, которая согласована всеми международными участниками. Ни терминов, ни целей реинтеграции не звучит, не стоит. Они не находятся на столе переговоров», – сказал Игнатьев.

Он напомнил, что переговоры между Тирасполем и Кишиневом прекратились 5 лет назад, но выразил надежду на то, что стремление Молдовы в ЕС исправит ситуацию.

«Если говорить о евроинтеграции Молдовы, о которой очень много говорится в последнее время, то это важный фактор, который обязательно простимулирует возобновление переговорного процесса, я в этом не сомневаюсь. Но если просто заниматься пиаром, можно говорить о евроинтеграции еще лет 100-200», – отметил Игнатьев.

Он допустил, что сейчас Молдова в очередной раз затеяла разговоры о евроинтеграции ради получения средств от ЕС.