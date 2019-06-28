В Москве не исключают подрыва «украинской трубы»

28.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил проект закона, предусматривающий запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению» судов для укладки в море российских трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Об этом пишет «Независимая газета», опросившая экспертов относительно потенциальных рисков для России в случае принятия такого закона.

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Так, эксперт-аналитик компании «Финам» Алексей Калачев угрозу введения санкций против строительства российских морских газопроводов оценивает как малосущественную.

«Запрет на въезд в США и заморозка активов – это неприятно, но не настолько, чтобы прекратить работы, большая часть которых уже выполнена», – говорит Калачев.

В то же время ведущий аналитик Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что угроза введения санкций против СП-2, предполагающих запрет на предоставление судов трубоукладчиков, является основным риском для этого трубопроводного проекта.

«Компания – оператор СП-2 получила кредиты на финансирование проекта фактически в полном объеме, все материалы закуплены. Поэтому запрет на предоставление финансирования уже не сработает. А вот работы по укладке трубы продолжаются. Проблема для «Газпрома» заключается в том, что у компании нет собственных судов трубоукладчиков, которые гарантированно могли бы построить такой газопровод, как СП-2. Если бы «Академик Черский» мог проложить трубу, то «Газпром» привлек бы его к работам, чтобы ускорить строительство, но пока это судно стоит в Находке без движения», – сказал Юшков.

При этом он считает, что есть веские основания считать, что газопровод все-таки будет достроен, поскольку для европейского бизнеса важно гарантировать получение российского газа без стран-транзитеров.

«Вашингтон хочет запереть Россию на украинском транзитном коридоре, а дальше либо руководство украинского «Нафтогаза» откажется подписывать транзитный договор, либо «радикалы» взорвут участок трубы и не пустят туда ремонтников, как это было с ЛЭП в Крыму. В результате поставка российского газа в Европу сократится, нас обвинят в ненадежности поставок, а возникший при этом дефицит газа в Европе поднимет цены, и тогда компаниям – поставщикам американского СПГ будет выгодно продавать его на европейском рынке», – объяснил эксперт.

Он полагает, что даже введение санкций не гарантирует того, что швейцарская Allsea будет выполнять ограничения, принятые в США.

«Это семейная фирма, интересов в США у нее не так много, а заказы «Газпрома» для нее очень важны», – отметил Юшков, добавив, что США могут просто не успеть ввести в действие новые ограничения, так как процесс принятия санкций небыстрый.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в марте 2014 года киевский миллионер Геннадий Балашов призвал власти Украины взорвать трубопровод, по которому через территорию Украины в Европу прокачивается российский газ.

А в прошлом году замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак признал, что Украина рассматривала возможность взрыва ГТС, чтобы прервать поставки российского газа в ЕС, за что чиновник был подвергнут критике киевскими экспертами.