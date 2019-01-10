В Москве признали: Ситуация с Порошенко резко изменилась

11.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Если ещё полгода назад возможность Петра Порошенко переизбраться на второй президентский срок не воспринималась без смеха, то теперь ситуация радикально изменилась.

Об этом во время конференции в Москве заявил российский политолог Борис Межуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев выразил мнение, что Порошенко нельзя сбрасывать со счетов.

«Проблема в том, что Порошенко всё ещё имеет несколько каналов влияния, которые могут изменить (избирательный – ред.) процесс. Военное положение может ещё раз возникнуть, поскольку у Порошенко всегда есть главный ресурс – это Российская Федерация. Всё, что делает Порошенко, он делает на отторжение связи с Россией и раздувание антироссийской истерии. Поэтому Украина всё время находится «в состоянии войны», и вопрос томоса полностью вписывается в этот процесс.

Сбрасывать со счетов его не нужно. Административный ресурс у президента есть всегда. Поэтому если мы ещё в середине прошлого года смеялись над шансами Порошенко быть переизбранным, (то теперь – ред.) на мой взгляд, не нужно их недооценивать. Они достаточно серьёзные, для того, чтобы не потерять власть, он пойдёт на самые радикальные решения», – заявил Пантелеев.

Борис Межуев же отметил, что на Порошенко не столько работает админресурс, сколько идёт прямая помощь со стороны Запада.

«Мне кажется, тем или иным способом Порошенко удастся остаться. И не столько потому, что он «великий политик», сколько, как мне представляется, Запад, всё-таки, заинтересован в нём. Поэтому ему подыгрывают. Вся эта история с томосом – это попытка определённых влиятельных сил (и не только западных, та же Турция) подыграть Порошенко», – подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, томос – это «подарок» Порошенко, чтобы он смог хоть как-то продемонстрировать своё лидерство.

«Подарок ценой раскола мирового Православия и, возможно, ценой внутренних смут, которые последуют за этим расколом. Чем это всё закончится – неизвестно», – подытожил Борис Межуев.