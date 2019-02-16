16.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинская пропаганда врёт, утверждая, будто бы Москва чуть ли не навязала Киеву передачу опустошенного после Великой Отечественной войны Крыма в состав УССР в 1954, и полуостров смог возродиться, якобы, лишь усилиями украинцев, привыкших к труду не земле.

Об этом в ходе телемоста Москва-Симферополь заявил сенатор Анатолий Широков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пику нашим оппонентам из-за границы, которые говорят, что Украина спасла Крым после войны от разрухи – на самом деле, это не так. Чтобы у них не возникало иллюзий, скажу только, что мало-мальски знающий экономическую историю СССР человек согласится с тем фактом, что фактически развитие всех советских республик дотировалось экономической мощью РФ.

Приведу пример, который не любят те, кто говорит о «российской оккупации» и прочих страшных вещах. Подоходный налог, который собирался РФ или РСФСР, делился пополам. Половина шла на развитие собственно РСФСР, а другая половина распределялась между республиками СССР. Тот же подоходный налог, который собирался в этих республиках, оставался на развитие этих республик», – рассказал политик.

«Поэтому всё то, что нам сегодня предъявляют как «плоды оккупации» – развитая промышленность, социальная инфраструктура, передовые технологии, которые были во многих странах нынешних современных самостоятельных бывших частях СССР, было создано за счёт Российской Федерации», – добавил Широков.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что УССР будто бы Киев потратил «сотни миллиардов долларов» на развитие Крыма после 1954 года.

«Будучи студентом, я поехал в Крым, так как не видел моря в жизни своей. И мы ехали по дороге на Севастополь. Я сельский парень, я видел бедность в полном объеме. И когда я заехал в Крым, такой бедности, как там, я еще не видел: магазины пустые, люди ходят по улице с распухшими лицами – москиты заедали. Это не крымчане были, а орловские, тамбовские… Они ходили и требовали одного – чтобы их оттуда забрали. И, очевидно, эти письма дошли до Хрущева… «Никита Сергеевич, мы не можем здесь жить, мы не умеем работать здесь, это не наше, заберите нас отсюда!»… Украине Хрущев не подарил Крым, он заставил взять Крым себе, мотивируя на Политбюро ЦК КПСС, что Украина, имея опыт в таких областях, как Одесская, Херсонская и Николаевская, может помочь Крыму, что, собственно, и произошло. Украина помогла, поставила Крым на ноги», – утверждал Кравчук.