В Москве сорвали поливающую грязью ВС РФ выставку либералов

15.06.2022  16:30 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Либералы, Провокации, Россия


В Москве сорвали выставку работ прозападных оппозиционеров и либералов, находящихся в тюрьмах, СИЗО и спецприёмниках.

Об этом сообщает поддерживающий либералов ресурс SOTA, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

В Москве сорвали выставку работ прозападных оппозиционеров и либералов, находящихся в тюрьмах, СИЗО и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Активисты патриотической организации SERB вызвали наряд полиции, который оцепил вход в «Открытое пространство» на Плетешковском переулке.

Либералы пожаловались, что в помещение никого не пускают, кроме одного из активистов SERB Гоши Тарасевича.

«Пришли ребята из SERB, начали подробно рассматривать работы и вызвали наряд», – заявила одна из участниц команды «Открытого пространства» Мария Черных.

Среди «картин» есть абстрактное изображение с лозунгами «Солдаты будут стрелять в людей, а ты умрёшь», фото папки для уголовного дела, стилизованной под обложку книги, рисунки ручкой в блокноте на тюремно-пацифистскую тематику.

Сотрудники полиции сообщили, что следственные мероприятия проводятся в связи с проверкой о возможном совершении преступлений, предусмотренных статьями 280.3 УК РФ и 6.21 КоАП РФ — Публичная дискредитация действий ВС РФ и пропаганда «нетрадиционных» ценностей среди несовершеннолетних.

«Одним из аргументов полицейского в разговоре с Черных стал тот факт, что на входной двери в помещение нет вывески «18+», а значит, внутрь может зайти несовершеннолетний. Кроме того, сотрудник полиции выделил, что материалы, находящиеся в «Открытом пространстве», нужно показывать «под паспорт», – написали в SOTA.

Позже  приехали кинологи и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. Также прибыли сотрудники ГБУ «Жилищник» со словами «нам сказали приехать помочь», которые погрузили «художества» из помещения в служебную машину.

«Через несколько часов следственные мероприятия были завершены. Сотрудники полиции изъяли выставочные картины, раздаточные материалы, плакаты с марша Немцова, а также наклейки. Полицейские, в том числе, отклеивали стикеры от стойки», – пишут либералы.

Также покинули помещение активисты SERB. При этом сотрудницу «Открытого пространства» Дарью Соболеву увезли в ОВД «Басманный».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть