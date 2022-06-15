В Москве сорвали поливающую грязью ВС РФ выставку либералов

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В Москве сорвали выставку работ прозападных оппозиционеров и либералов, находящихся в тюрьмах, СИЗО и спецприёмниках.

Об этом сообщает поддерживающий либералов ресурс SOTA, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Активисты патриотической организации SERB вызвали наряд полиции, который оцепил вход в «Открытое пространство» на Плетешковском переулке.

Либералы пожаловались, что в помещение никого не пускают, кроме одного из активистов SERB Гоши Тарасевича.

«Пришли ребята из SERB, начали подробно рассматривать работы и вызвали наряд», – заявила одна из участниц команды «Открытого пространства» Мария Черных.

Среди «картин» есть абстрактное изображение с лозунгами «Солдаты будут стрелять в людей, а ты умрёшь», фото папки для уголовного дела, стилизованной под обложку книги, рисунки ручкой в блокноте на тюремно-пацифистскую тематику.

Сотрудники полиции сообщили, что следственные мероприятия проводятся в связи с проверкой о возможном совершении преступлений, предусмотренных статьями 280.3 УК РФ и 6.21 КоАП РФ — Публичная дискредитация действий ВС РФ и пропаганда «нетрадиционных» ценностей среди несовершеннолетних.

«Одним из аргументов полицейского в разговоре с Черных стал тот факт, что на входной двери в помещение нет вывески «18+», а значит, внутрь может зайти несовершеннолетний. Кроме того, сотрудник полиции выделил, что материалы, находящиеся в «Открытом пространстве», нужно показывать «под паспорт», – написали в SOTA.

Позже приехали кинологи и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. Также прибыли сотрудники ГБУ «Жилищник» со словами «нам сказали приехать помочь», которые погрузили «художества» из помещения в служебную машину.

«Через несколько часов следственные мероприятия были завершены. Сотрудники полиции изъяли выставочные картины, раздаточные материалы, плакаты с марша Немцова, а также наклейки. Полицейские, в том числе, отклеивали стикеры от стойки», – пишут либералы.

Также покинули помещение активисты SERB. При этом сотрудницу «Открытого пространства» Дарью Соболеву увезли в ОВД «Басманный».