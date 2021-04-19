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19.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Россия, США
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В попытке помириться с Германией Байден отменил нашумевшее решение Трампа


Вашингтон принял решение отменить анонсированный прежней администрацией вывод американских войск из Германии. Более того, как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, планируется увеличить контингент в Германии на 500 человек.

При этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», эксперты считают такое решение попыткой улучшить состояние американо-германских отношений, которую предпринимает президент США Джо Байден.

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«Он посылает сигналы Берлину. В этой связи администрация Байдена не только остановила вывод войск, но и показательно сделала противоположное. Но речь идет о символическом шаге, призванном подчеркнуть изменение тональности отношений Вашингтона и Берлина. Проблемы остались, но тональность изменилась», — заявил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Кислицын считает, что решение Вашингтона увеличить американский контингент на 500 человек — не более чем красивый шаг.

«Вопрос в качественном составе этого контингента. Администрация Байдена пытается сказать союзникам, что США вернулись, они вновь уделяют большое внимание своему ответственному поведению в рамках трансатлантической безопасности. Но другие позиции администрации Байдена, например, по «Северному потоку», не сильно отличаются от того, что делал Трамп. И торговые пошлины они снимать не торопятся. Пока администрация Байдена не стремится давать зеленый свет Европейскому союзу», – считает Кислицын.

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