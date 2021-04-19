В попытке помириться с Германией Байден отменил нашумевшее решение Трампа

19.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Вашингтон принял решение отменить анонсированный прежней администрацией вывод американских войск из Германии. Более того, как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, планируется увеличить контингент в Германии на 500 человек.

При этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», эксперты считают такое решение попыткой улучшить состояние американо-германских отношений, которую предпринимает президент США Джо Байден.

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«Он посылает сигналы Берлину. В этой связи администрация Байдена не только остановила вывод войск, но и показательно сделала противоположное. Но речь идет о символическом шаге, призванном подчеркнуть изменение тональности отношений Вашингтона и Берлина. Проблемы остались, но тональность изменилась», — заявил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Кислицын считает, что решение Вашингтона увеличить американский контингент на 500 человек — не более чем красивый шаг.

«Вопрос в качественном составе этого контингента. Администрация Байдена пытается сказать союзникам, что США вернулись, они вновь уделяют большое внимание своему ответственному поведению в рамках трансатлантической безопасности. Но другие позиции администрации Байдена, например, по «Северному потоку», не сильно отличаются от того, что делал Трамп. И торговые пошлины они снимать не торопятся. Пока администрация Байдена не стремится давать зеленый свет Европейскому союзу», – считает Кислицын.