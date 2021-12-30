В посольстве США объяснили, почему об Украине говорят без Украины

30.12.2021  20:16 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Тот факт, что с президентом Зеленским американцы считают нужным общаться только в последнюю очередь по итогам принятых договорённостей, означает, что заботливые США дают Украине полную картину происходящего.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd» заявил пресс-аташе посольства США на Украине Дэниел Лангенкамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тот факт, что с президентом Зеленским американцы считают нужным общаться только в последнюю очередь...

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«Вспомните, что было до и после звонков с европейскими лидерами и президентом Путиным. Государственный секретарь Блинкен разговаривал с президентом Зеленским незадолго до звонка и разговора между Байденом и Путиным, а потом президент Байден позвонил руководителям четырёх стран, которые мы называем пятёркой вместе с США – Германия, Франция, Великобритания и Италия, чтобы проинформировать их об этом.

А потом, когда он всё это собрал, он позвонил президенту Зеленскому, чтобы ему всё объяснить и помочь включиться в эту дискуссию, чтобы он был полностью проинформирован», – заверил Лангенкамп.

«На самом деле это имеет большой смысл, что президент Зеленский был последним, чтобы он мог полностью понять всё, что произошло до этого. Как мы всегда говорили, и это важно – ничего, что касается Украины, без Украины. Мы держим Украину в курсе и привлекаем к этим обсуждениям с самого начала. Мы продолжаем это делать. Мы делаем это от президентского уровня до моего», – рассказывал сотрудник посольства.

Также он начал уверять, что в общении принимают участие не только Украина и США, но и все «европейские партнёры».

«Я имею в виду, что мы считаем, что эта ситуация касается не только Украины, эта ситуация, которая влияет на всю Европу, потому что определённая страна не должна угрожать или вторгаться в другую страну. Это влияет на всю нашу безопасность», – добавил Лангенкамп.

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