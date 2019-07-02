В Приднестровье конфискуют имущество экс-президента

02.07.2019, Москва, Елена Острякова

Порядка 80 млн приднестровских рублей (300 млн руб. РФ) будет взыскано по решению суда в бюджет ПМР за счет реализации имущества, принадлежащего бывшему президенту непризнанной республики Евгению Шевчуку, который был заочно осужден за коррупцию.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспонеднт «ПолитНавигатора».

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«Деньги находятся на счетах службы судебных исполнителей. В ближайшее время будет определена их дальнейшая судьба. В счет возмещения ущерба будет возвращено имущество, которое было установлено в процессе расследования уголовного дела. Речь идет о нескольких квартирах в Тирасполе и Рыбнице и о некоем подвале в селе», – сказал прокурор ПМР Евгений Гурецкий.

По мнению экспертов, общая сумма средств, украденных Шевчуком из бюджета республики составляет десятки миллионов долларов. Деньги выводились в частности через стабилизационный и гуманитарный фонды под грифом «секретно». Только с Бендерского комбината хлебопродуктов Шевчук получил взятку в размере 2 млн долларов. Суд также наложил на Шевчука штраф за коррупцию — 600 млн приднестровских рублей. Всего на беглого президента в ПМР возбуждено 6 уголовных дел.

В 2016 году Шевчук проиграл президентские выборы Вадиму Красносельскому. Летом 2017 года он тайно бежал из Приднестровья В декабре 2018 года Верховный суд ПМР заочно приговорил его к 16 годам колонии строгого режима по пяти эпизодам, включая коррупцию в особо крупных размерах и превышение должностных полномочий.

Недавно Шевчук дал интервью одному из молдавских СМИ, в котором заявил, что находится в Санкт-Петербурге, где занимается малым бизнесом и приобрел квартиру.