18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде объявили охоту на «мэра-сепаратиста» из Донбасса

Мэра Доброполья в Донецкой области, которого обвиняли в «антиукраинских заявлениях», вызвали в суд, где на него шьют дело о краже бюджетных денег, однако тот улетел во Франкфурт-на-Майне.

Об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Дмитрий Лубинец, передаёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не раз рассказывал о ситуации, сложившейся в Доброполье Донецкой области, а именно про мэра-сепаратиста Аксёнова, который, имея российское гражданство, делал всё, чтобы в Доброполье вошли российские войска. 15 мая следственным управлением Прокуратуры Донецкой области, совместно с СБУ, Аксёнову сообщено о подозрении совершения преступлений по статьям 366 часть 1, 358 часть 4, 191 части 1и 3», – заявил он.

Лубинец поблагодарил прокуратуру и спецслужбы за молниеносную реакцию на его обращение. По его словам, сегодня утром в Краматорске должно было состояться судебное заседание, но Аксёнов не пришёл. Более того, есть информация, что вчера он вылетел во Франкфурт-на-Майне.

«Надеюсь, что это только на уикенд. Пан Аксёнов, пожалуйста, хорошо отдохните и возвращайтесь, так как заседание перенесли на понедельник», – сообщил соратник Порошенко.

При этом Лубинец со злорадством обратился к жителям Доброполья, отметив, что «их хвалёный мэр сбежал, как нашкодивший «кит», как только запахло жареным». Также депутат заявил, что владеет информацией о том, что в понедельник под зданием суда будут собирать людей и журналистов, предлагая по 500 гривен за участие в акции протеста.

«Опомнитесь! Вас будут покупать тридцатью сребрениками за украденные у вас же деньги», – призвал он.

Также нардеп добавил, что под статью пойдет не только мэр-сепаратист, но и все, кто будет разграблять бюджет. Лубинец даже пообещал приехать в Доброполье и лично донести до его жителей факты «преступной деятельности» Андрея Аксёнова.