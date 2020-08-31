В Раде признали: выборы в Донбассе уничтожат майданную Украину

31.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Проведение предусмотренных Минскими договорённостями выборов в ЛДНР, результаты которых должен будет признать Киев, может закончиться для украинского государства крайне плачевно, а любая попытка продвинуть такую инициативу является покушением на территориальную целостность и безопасность Украины.

Об этом в ходе заседания глав фракций и комитетов украинского парламента заявил глава парламентской фракции «Голос», бывший пропагандист киевского еженедельника «Зеркало недели» Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Фракция «Голос» категорически против того, чтобы были попытки изнасиловать, простите за такое слово, постановление о проведении местных выборов, и фактически узаконить проведение выборов на временно оккупированных территориях.

Я напомню, что даже ЦИК дважды рассматривала этот вопрос, и, руководствуясь письмами, которые приходили от военно-гражданских администраций, от СБУ, от командования «ООС», заявляла о том, что провести выборы и надлежащим образом обеспечить законодательство и безопасность граждан невозможно на подавляющем большинстве даже подконтрольных территорий, даже во время так называемого перемирия.

Потому любые попытки создать фундамент для того, чтобы провести выборы на оккупированных территориях, фракция «Голос» считает серьёзной угрозой государственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. И я призываю коллег этого не делать», – сказал депутат.

Он напомнил, что выборы в Донбассе могут произойти только после окончательного «восстановления киевского контроля» над этими территориями.

«Сегодня нам фактически предлагают то, что предлагали пять лет назад – выборы на оккупированных территориях, полную амнистию, особый статус. Мне кажется, что этот перечень не полон – я бы прибавил ещё памятник Захарченко, мемориальные доски Гиви и Моторолле, и публичные извинения от всех нас тем, кто убивал и калечил украинских граждан в 2014 году, пытавшихся защитить государственный флаг. Мне очень прискорбно, что пять лет спустя в этом зале мы возвращаемся к этим вопросам», – резюмировал Рахманин.