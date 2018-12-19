В России предлагают создать на Украине «армию Януковича»

19.12.2018, Москва, Галина Шершнева

На Украине нужно создать «армию Януковича», которая будет противостоять попыткам захватывать православные храмы.

Об этом в эфире российского телеканала «Спас» заявил координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

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«Почему бы нам не создать армию Януковича. Вернее, пусть он туда поедет. Он же был православным христианином. Постоянно в Лавре стоял со свечами. Может, пора возвращаться», – сказал Кормухин.

Он не считает создание «автокефальной церкви на Украине» инициативой исключительно Порошенко.

«Я бы не переоценивал роль Порошенко в данной истории. Его мозгов хватило только на то, чтобы провести лжесобор. Это глубоко эшелонированная операция, которая готовилась много лет. На это у него мозгов бы не хватило. Порошенко не игрок, он исполняет, как может», – полагает Кормухин.