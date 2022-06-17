В руководство Херсонщины массово возвращаются заукраинцы и дискредитируют Россию

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Новости Украины

Заукраинские кадры, массово сбежавшие из Херсона после входа в город российских войск, начинают возвращаться и, к удивлению местных жителей, занимают руководящие должности.

Они не только саботируют процесс организации выдачи российских паспортов, но плодят коррупцию и дискредитируют Россию, рассказал «ПолитНавигатору» общественник Геннадий Сивак из Геническа.

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ПН: Расскажите о ситуации на освобожденных территориях, что вы увидели там?

Г.С: Я был в Каховке, Геническе, Херсоне примерно 100 дней в статусе волонтёра, начальника отдела Генической РГА по работе с РФ.

Несмотря на положительные действия Херсонской ВГА, есть ряд существенных проблем, которые не дают всей области развиваться в нужном направлении уверенными шагами.

Самая большая проблема – до сих пор не озвучена конкретная программа интеграции в РФ. Люди просто не понимают, куда мы идем, какая конечная цель, как это будет реализовано, и в какие сроки.

Отсюда нет уверенности в завтрашнем дне .Многие жители области, занимающие важные должности для общества, такие как: опытные управленцы, высоко квалифицированные врачи, опытные учителя с русским мировоззрением, сотрудники коммунальных предприятий поддерживающие жизнеобеспечения городов и посёлков, просто вынуждены покидать свои родные дома и эмигрировать на материковую Россию.

За 100 дней власть на освобождённых территориях Херсонской области, состоящая из выходцев украинской политической элиты, так и не смогла стать теми опытными кризис-менеджерами, по сути, эффективными управленцами в которых сейчас так нуждается херсонская земля.

Понятно, что идут заявления в СМИ о присоединении к России и так далее, но никто не понимает ни механизмов, ни норм этого процесса, никто не знает, что будет завтра, то есть, нет озвученной программы от руководителей.

Народ ждет какой-то конкретики от новых администраций. Все находятся в неведении.

Относительно недавно заработали телеграм-каналы, в которых хоть как-то начала освещаться работа ВГА Херонской области, до этого был сплошной информационный вакуум в головах жителей Херсонской области, который активно заполнялся пропагандой укросми, что только усугубляло психологическое состояние людей.

Даже в СМИ уже новой ВГА Херсонщины публикуются заявления, которые противоречат сами себе, то мы готовимся к референдуму, то будет реализован проект Таврической губернии, а теперь и вовсе Херсонская область станет частью РФ, что наиболее устраивает граждан на этой территории. Вот такой калейдоскоп заявлений от властей области, сменяющихся и противоречащих друг другу, вносит ещё больше сумятицы в сознание людей.

Многие задаются вопросом: Капитан корабля знает точный путь к гавани РФ, или мы плывём по воле ветра, который зачастую дует с разных сторон, меняя курс на ходу?

Например, заместитель руководителя ВГА товарищ Стремоусов делает много заявлений, но, к сожалению, они очень часто расходятся с конкретными действиями этих же чиновников. Естественно, когда за словом нет дела, народ воспринимает скептически.

Те же паспорта, которые начали выдавать, их широко анонсировали, но на деле получили только 26 человек.

Я искренне рад, за этих 26 новых граждан РФ, но в Херсонской области проживает больше 1 000 000 людей, 80% из которых хотят вернуться в состав РФ.

Согласитесь, что при таком темпе выдаче паспортов, этот процесс может растянуться на годы. К примеру в том же Геническом районе проживает более 100 000 людей, когда же они получат паспорта граждан РФ, если местные чиновники до сих пор так и не открыли не одного пункта, где можно это сделать?

Ведь отдельных населенных пунктах, в том числе районного значения пунктов приема документов вообще нет. То есть, человек, который хочет получить паспорт, вынужден в условиях отсутствия заработных плат, дефицита топлива, ехать в Херсон или просто сидеть и ждать. Он даже не может проявить свою активную позицию, хотя готов на это.

Все промедления в этом плане будут использованы украинской пропагандой. Естественно, мы ее победим, но зачем усложнять, если можно сработать на опережение.

Нужно понимание также, когда начнут работать предприятия, какая правовая база на этих территориях – каким будет вообще будущее.

До сих пор не создан аналог налоговой службы, не произведена инвентаризация всех предприятий, нет конкретной стратегии и помощи этим предприятиям. Руководители такого бизнеса в подвешенном состоянии, а ведь за ними стоят коллективы рабочих, каждый из которых кормит 2-3 члена семьи, в масштабах области — это сотни тысяч людей, без конкретики будущего. А ведь это наши люди, наши славяне!

Большим плюсом можно отметить, конечно, что в перспективе спишут долги по коммунальным тарифам, что должно отобразиться на себестоимости производимой продукции.

ПН: Можно ли говорить, что Украина уже ушла с освобожденных территорий? Проявляются ли остатки украинства на местах?

Г.С.: В последнее время на места вернулись многие чиновники, которые неизвестно, где были, как кормились, чем зарабатывали.

Если брать как пример Генический район, с которого я сам родом и знаю его лучше остальных, то к власти пришли люди, многие из которых вообще не занимались политикой, а занимали должность водителя в госструктуре.

Вот, например, действующий глава РГА Клочко – никогда не был авторитетен в своём районе, без управленческого опыта. Есть и такие экземпляры, которые давали команду своим коллективам выходить на акции протеста в марте 2022 года с националистическими лозунгами в адрес РФ, травили и угрожали увольнением, тем сотрудникам, которые отказывались это делать. Пример тому Генический отдел МЧС, руководство Генического филиала Херсонгаз, директора общеобразовательных школ, сотрудники образования, социальной сферы.

Самое удивительное, если не сказать возмутительное в этой ситуации, – то, что все они работают на своих местах! То есть, новое руководство Генической РГА не смущает политическая позиция и враждебность к РФ перечисленных чиновников. И вы думаете, что люди с такими националистическими взглядами будут эффективно работать на построение нового общества области в составе РФ? Конечно же нет! Вопрос, в том, почему такие кадры устраивают местную власть?

Ещё одно ноу-хау от Генического ГАИ – это в случае предполагаемого нарушения водителями, сотрудники ГАИ без суда, сами определяют вину гражданина и, внимание, скручивают ему номерные знаки! Взамен же оставляют бумажку, которая гласит ему явиться в отделение МРЭО, где он обязан заплатить за нарушение 400 литров топлива (500 $), которое, опять же повторюсь, определят сотрудник ГАИ в одном лице без суда! Представьте себе состояние человека, с которого путём такой процедуры «отжали» деньги в военное-то время?

К сожалению, не единичные случаи нарушения законов, самими же сотрудниками полиции, к слову, которые вместе с нынешним начальником Генического райотдела Кальченко после начала проведения специальной военной операции сбежали в Николаев и Запорожье к националистам.

Когда же всё по утихло, как-то странно вернувшись, были сразу приняты на работу, да ещё и на руководящие должности, отстранив ранее пророссийский коллектив полиции, который с первых дней оберегал город от мародёров и преступников и сотрудничал с Росгвардией.

Подобный же пример могу привести и Генической рыбинспекции. Предыдущий состав которой в лице своего руководителя имел родственные связи с сотрудниками СБУ, по сути, саботировали работу, и все отказались сотрудничать.

Пророссийские активисты, по сути, с нуля организовали работу рыбинспекции, набрали штат. Систематизировали плавсредства в акватории Азовского моря, став, по сути, связующим звеном между военными и рыбаками, разрешили ловить рыбу без оплаты, учитывая военное время и тяжёлое финансовое положение рыбаков.

Жёстко велась работа по отношению к браконьерам, вылавливающих осетровых вид, которые ранее за взятки «крышевались» предыдущим составом украинской рыбинспекции.

Какого же было удивление геничан и самих рыбаков, когда сменилось без видимых причин руководство и штат рыбинспеции – лицами, не имеющими никакого опыта в этой сфере, да ещё и начавшими нарушать запрет на вылов биоресурсов, выдавая разрешительные талоны, – только уже за деньги!

5000 гривен с катера в месяц, для сравнения в 2021 году украинские брали 3000 гривен. Вдумайтесь, якобы пророссийское руководство рыбинспекции с согласия Генической администрации, само же нарушает законы, выдавая разрешение на вылов креветки и рыбы в период, когда идёт нерест, нанося колоссальный ущерб биоресурсам акватории Азовского моря, так ещё и дерёт с рыбаков в период войны и безработицы в 2 раза больше, чем украинская власть! Естественно весь рыбацкий мир Генического района в шоке от такой власти, наживающейся на ней!

У населения возникают вопросы, где были эти люди три месяца, почему они сразу не перешли на нашу сторону, почему только сейчас вернулись? Ждали, когда Российская Федерация создаст для них комфортные условия?

В этом плане представители РФ действуют максимально демократично и лояльно. Всем дают шанс проявить себя как борцов с национализмом и порядочных работников той или иной сферы. Но, по моему мнению, политические и коррупционные риски слишком велики, чтобы ставить ставку только на таких людей. Ведь можно быстро освободить территорию от нацистов, но денацифицировать умы чиновников, которые при Украине погрязли во взяточничестве и русофобстве за несколько месяцев невозможно.

В Геническе, например, в райотделе на этот участок набрали снова бывших функционеров. Первое, что они сделали, – сняли знамя Победы, стерли надпись на воротах участка: «Здесь взяток не берут».

Понятно, что по законам РФ и ведомственным приказам, такие символы не присутствуют в отделах полиции в РФ. Но ведь сейчас самый сложный период, когда мы боремся за умы и сердца местного народа, который годами страдал от произвола СБУ и коррумпированной полиции.

Вот как местное население должно реагировать, когда оно видит, что убирают символы их освобождения?

После этого один из сотрудников полиции необоснованно изъял у местной предпринимательницы пять тонн вина, которые он планировал реализовать в своих интересах. Что это за полиция такая, которая в такое тяжёлое время издевается над своими же местными жителями?

Да, в настоящее время этот сотрудник наказан и уволен. Но осадок у местного населения остался.

Конечно, не все сотрудники такие. Есть порядочные и исполнительные профессионалы своего дела. Но также мы должны признать факт того, что есть пробелы в подборе кадров и их проверке на профпригодность.

К счастью, новому отделу полиции в охране правопорядка помогают сотрудники Росгвардии, которые выполняют свой долг исключительно профессионально. Но они будут с нами не всегда. Нашим полицейским нужно учиться самостоятельно осуществлять охрану правопорядка с таким же качеством. Благо, пример пока брать есть с кого.

ПН: А куда делись те, кто выполнял функции этих правоохранителей в самый тяжелый период сразу после освобождения?

Г.С: Это люди особой категории, отличающиеся самыми искренними пророссийскими взглядами. Я был с ними весь этот самый сложный период, когда информации о будущем было ещё меньше. Они не побоялись угроз украинской пропаганды и взяли на себя ответственность сохранить порядок на освобожденных территориях до того, как будет выстроена новая власть. Пусть, может, не совсем профессионально, но они выполнили свои обязанности максимально порядочно.

В настоящий момент, к сожалению, их всех попросили уйти, так как они не специалисты в той или иной отрасли. Буквально нескольким удалось восстановиться. Мое мнение, что новая власть должна опираться именно на таких, патриотически мотивированных людей, которых проще научить, чем заменить нечестным профессионалами.

Пора собрать пророссийскую общественность Херсонской области для выполнения и создания программы действия общим фронтом.

Кроме того, проблема в том, что в Херсонской области не сформирована законодательная власть, а без нее и исполнительная не может работать в полную мощь.

ПН: Какие ещё серьезные проблемы сейчас есть на освобожденных территориях?

Г.С: Очень серьезная проблема – это кадры. Нужно подбирать, на мой взгляд, тех, кто был бы за Россию. Может быть, у них на данном этапе не хватает образования, но это наши люди, а их можно научить в процессе.

Сейчас на освобожденной территории не работает прокуратура, суды – вершить правосудие должны честные люди, не относящиеся к прошлой власти, не запятнанные взятками, правонарушениями.

Не хватает толковых управленцев. Я вижу ДНР и ЛНР – туда завели управленцев из Российской Федерации. Это правильное и продуманное решение, поскольку эти люди адаптированы в законодательство и могут провести такую адаптацию на местах, произвести обучение и так далее.

Я думаю данные кадровые решения существенно бы упростили и ускорили процессы вхождения Херсонской области в РФ не только документально, но и ментально.

П.Н.: Так вы предлагаете завозить управленцев из РФ, или необученные кадры, но пророссийские назначать? Тут противоречие. Необученные кадры могут дискредитировать Москву своим непрофессионализмом. Одно дело человек кричал «Россия» на митингах, другое дело ежедневный системный труд чиновника.

Г.С.: Я предлагаю завозить управленцев из РФ, чтобы они обучили местные пророссийские кадры, которые могут быть не так подготовлены. Поверьте. Лучше необученные кадры дискредитируют нас непрофессионализмом, чем проукраинские кадры дискредитируют нас саботажем, нанесут реальный вред политической и экономической безопасности. Пророссийские люди будут учиться на каждой ошибке. А проукраинские коррупционеры – только погружаться в противоправные схемы.

ПН: А как обстоят дела в плане здравоохранения, экономики, торговли с Крымом и хождением рубля?

Г.С: Ну, например, Центральную Геническую больницу в первый раз обеспечил крымский губернатор Аксенов. Буквально несколько дней назад наш волонтерский центр во главе с Татьяной Савицкой снова обеспечил больницу, привезли туда новое оборудование. До этого времени местная администрация ни разу в эту больницу не наведалась, не помогла.

Дело в том, что на местах, конкретно в Геническе, находятся люди, у которых очень мало ресурса, они не могут ничем обеспечить. И проблема в том, что зачастую они по различными причинами не хотят или бояться воспользоваться помощью тех лиц, у которых этот ресурс есть.

Пора уже налаживать работу, а не пользоваться все время гуманитарными поставками.

Идут какие-то подвижки по продаже сельхозпродукции в Крым. Губернатор Аксенов решает вопросы по очередям, но на носу учебный сезон – по каким программам будут учиться, кто будет подготавливать учителей? Когда будет начата эта работа.

П.Н.: На «Великом русском слове» в Крыму была группа преподавателей из Херсона, анонсировалась программа переподготовки учителей.

Г.С.: Мы уже говорили про анонсы. Это важно, важно говорит о том, что будет. Но гораздо важнее знать и понимать когда как этот процесс будет происходить. Когда он закончится. Будет ли он завершён к началу нового учебного года.

И с этим учебным годом непонятно – есть масса вопросов, с которыми обращаются люди. Например, дипломы школьников как можно из Киева доставить? Какие дипломы получат выпускники, кто их признает, где они будут учиться, будут ли бюджетные места? Не вижу, чтобы в этом плане кто-то показывал работу.

Насчет рубля – конкретно в Геническе рубль ходит 50/50, а, например, в той же Каховке или в Херсоне сложно говорить о таких пропорциях. Например, я был в Великих Копанях, там большой рынок продуктовый, пробовал купить 300 килограммов клубники. За рубли мне ее не продали.

ПН: Почему?

Г.С.: Я думаю, главная причина отказа в том, что пока не обеспечена его ликвидность. Сами подумайте: зачем предпринимателю рубль, если он не сможет на него ничего купить. Это значит, что данном этапе нужно работать в этом направлении более активно и дополнительно стимулировать хождение рубля.

Поэтому на данном этапе сложно утверждать, что Херсон уже вошел в рублевую зону.

ПН: Что с духовной составляющей – Крым, например, уже перешел в прямое подчинение РПЦ.

Г.С: Как известно, одной из главных задач СВО, которую православные называют Священной, является денацификация Украины. Это касается духовенства и прихожан УПЦ, в том числе, в Херсонской области, где есть много проукраински настроенных, не поминающих Патриарха Кирилла. После скандального Собора 27 мая, на котором УПЦ отделилась от РПЦ, ситуация застыла.

7 июня Священный Синод РПЦ принял в свой состав три крымские епархии, вышедшие из УПЦ. А в Каховско-Генической епархии даже не возобновили поминовение Святейшего Кирилла. Это означает, что проукраинское лобби этого региона все ещё чувствует себя вольготно, и основная работа по денацификации в данном направлении ещё впереди.

В своих кругах все эти имена хорошо известны. Я думаю, у них ещё есть время одуматься и выбрать правильный путь, который будет направлен на церковное единство и духовное спасение своих приходов.