В «сатанинские намерения» Путина входит превращение Украины и Белоруссии в полигон для утилизации оружия

09.05.2019, Киев, Игорь Петров

Украина для России – полигон, на котором сатанински настроенный Путин проводит апробацию и утилизацию «серого оружия».

Об этом в эфире телеканала Рада.Тв заявила народный депутат Украины, волонтёрка нацбатов Оксана Корчинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для России мы и наша Донецкая и Луганская области – это полигон, бесплатный полигон для списания своих устаревших снарядов еще Второй Мировой войны, которые они утилизируют на нас бесплатно. Раньше утилизировали в Сибири. А склады РФ находятся на западе, и они не возят, они провозят буквально 200 км, и утилизируют на нас, а деньги кто-то кладет себе в карман.

Я недавно говорила с бывшим министром обороны Чехии, она мне сказала, да, мы знаем, наши все службы подтверждают, что вы для них – бесплатный полигон. У России сейчас большие объемы по серому оружию. Это как раз те винтовки Топаз, которые они на нас пробуют, это системы Луч, и то, что специального предзназначения. То, что в мире используют только спецпредназначенцы, они это просто дают для опробации, для того, чтобы наращивать свои объемы, и поэтому они будут заинтересованы в том, чтобы этот полигон для них был. Им нужна горячая точка.

Люди думают, что выбрали себе президента, он сядет и договорится с врагом, а он неприступный, у него сатанинские намерения. Его интересует вся Украина, вся Беларусь. Это тот имперский масштаб, который всегда был в этой стране, даже несмотря на президента. Я уже не говорю про Путина, который схватил эти сатанинские намерения. Это человек из КГБ, и он по-другому себе не представляет», – раскрыла сущность Путина провидица-националистка со средним образованием.