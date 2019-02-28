В Севастополе символ России уничтожили «как украинские фашисты»

28.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Жители Севастополя публикуют возмущенные отзывы по поводу варварского уничтожения зеленых насаждений в ходе сноса Сталинградского рынка. Так в ходе работ по демонтажу торговых точек была спилена высокая берёза – редкое дерево для севастопольского климата.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«…Первое, что пришло в голову: «В Севастополе убили Россию». Согласитесь, что именно с образом чистой стройной целомудренной берёзки у большинства из нас ассоциируется Родина. Что теперь описывать, какой прекрасной она была, и чьи заботливые руки сумели её вырастить в жарком крымском климате?» – пишет в Facebook местная жительница Екатерина Васильева.

Вместе с неравнодушными гражданами Васильева пришла на место бывшего рынка с камерой.

«Появилась бригада рабочих. Нам повезло: среди них оказался руководитель этих грандиозных ремонтных работ. Занимаются ими симферопольцы. Все они были вежливы, даже пытались нам рассказывать в подробностях о том, что уже сделано и что планируется, уверили, что ущерб за деревья (а спилено далеко не одно) возмещён. Мы сказали, что верим им, надо, так надо. Но нас волнует уничтожение молодых, сильных, здоровых растений, которые в Севастополе на вес золота», – рассказывает она.

Регина Матвеева, которая первой забила тревогу в социальных сетях по поводу уничтожения березы, приводит исторические параллели.

«У меня ощущение со вчерашнего дня не пропадает, что я нахожусь на похоронах, потому что убивают самое дорогое – то, что дает нам жизнь, что дает силы жить – это красоту. Эта березка, распиленная, как юная девушка – посмотрите на ее белый ствол, — это то, что является символом нашего времени. Когда я была студенткой, у нас преподавал старославянский язык замечательный преподаватель, который прошел пешком всю Европу. Он говорил, что «не было ничего страшнее, чем попасть на Карпаты, где хозяйничали бандерлоги». «Мы зашли на лесопилку», и запомните это слово, он нам сказал, – «расчленитель». «Там валялись куски тел, которые фашисты украинские распиливали на куски». Вот сейчас я испытала такой же шок, как испытал наш преподаватель», – заявила Матвеева.