В США критическое положение с «дырявой» границей и незаконными мигрантами – конгрессмен

Американская граница трещит по швам – за несколько лет количество столкновений выросло во много раз, а в Штаты проникли несколько миллионов незаконных мигрантов.

Об этом на слушаниях в Комитете внутренней безопасности Палаты представителей США заявил председатель комитета по транспорту Карлос Хименес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2020-м финансовом году на границе произошло 458 столкновений, в 2021-м финансовом году на границе произошло 1 миллион 734 тысячи 686 столкновений, это на 400% больше. На самом деле, существенных изменений в финансировании не произошло, так что вся эта история о том, что каким-то образом проблема заключается в финансировании, на самом деле, не в финансировании – проблема заключается в политике, и политика, которая была не реализована этой администрацией и вашим департаментом в частности, привела к катастрофическому провалу нашей миграции в Соединенные Штаты, где есть 400% увеличение числа встреч на границе с одинаковой суммой денег как в 20-м, так и в 21-м году. Теперь, в 22-м финансовом году, ситуация стала еще хуже. На границе зарегистрированы 2,3 миллиона столкновений, и мы также знаем, что число беглецов значительно возросло. Сейчас в этой стране находятся почти два миллиона человек, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Мы не знаем, откуда они взялись, не знаем, где они находятся, и мы не знаем, почему они здесь», – негодовал Хименес.