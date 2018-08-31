В США обеспокоены заявлениями украинских политиков о НАТО

31.08.2018, Киев, Ольга Козаченко

Существует угроза того, что Украина станет буферной зоной между Российской Федерацией и НАТО.

Об этом в интервью “Европейской правде” заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Уже начались экспертные дискуссии относительно того, сохранит ли Украина евроатлантический курс в будущем. Американские эксперты начали спрашивать меня об этом несколько месяцев назад – из-за заявлений политиков в Украине в контексте президентских и парламентских выборов. Кто-то говорит, что надо ввести нейтралитет, кто говорит, что с Россией нельзя конфликтовать вечно, мол, “давайте искать решение”. За океаном это услышали”, – сообщил дипломат.

По его словам, из-за такого рода заявлений до результатов президентских и парламентских выборов обнадеживающих для Украины новостей из США о перспективах членства в НАТО не будет.

Издание поинтересовалось, можно ли с уверенностью говорить, что избранные в следующем году президент и парламент гарантированно сохранят евроатлантический курс.

Посол сказал, что видит всего двух потенциальных кандидатов, готовых продолжать четко курс на членство в НАТО и взаимодействие с МВФ, правда, не уточнил, кого имеет в виду.

“Все остальные очень осторожно к этому относятся и выбирают другие лозунги. Возможно – для избирателя с Востока Украины. И их заявления в Вашингтоне слышат. Даже если на каких-то закрытых встречах тот или иной политик, потенциальный кандидат на пост президента заверяет в обратном, то его или ее агитация, действия, предыдущие решения очень серьезно анализируются. Поэтому и я вижу риск возврата к статусу буферного государства, серой зоны между НАТО и Россией”, сокрушается Чалый.

“А я убежден, что именно такое пребывание в “серой зоне” между Россией и НАТО привело нас к войне с Россией, – добавил он. – Если мы хотим мира, а не войны, нам нужно как можно быстрее присоединиться к системе коллективной безопасности. Но если украинские политики будут заявлять обратное, то во-первых, вряд ли Запад будет поддерживать таких политиков”.