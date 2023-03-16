«В страну ворвутся сотни тысяч озлобленных вооруженных людей»: либерал о «спасении» России

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Даже после поражения и падения нынешней власти в России нельзя отменять антироссийские санкции, пока Москва не выплатит Киеву репарации в полном объёме.

Об этом в эфире канала «Заборона» заявил беглый российский оппозиционер и бывший шахматист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Освобождение Крыма и разгром российской армии как в Крыму, так и на Донбассе создаёт новую политическую, моральную ситуацию. Ну и помимо всего прочего, это ещё объективный фактор, связанный с экономикой и с тем, что в страну вернутся сотни тысяч озлобленных вооружённых людей, плюс энное количество беженцев. И это на фоне продолжающихся санкций, явного ухудшения экономической ситуации, обвала всего. И тут начнутся разные события, включатся центробежные силы, потому что очевидно, что многие периферийные районы, в первую очередь, национальные республики, Татарстан, они вряд ли будут гореть желанием платить за путинские авантюры, и всё начнёт падать как домино, будет процесс потери управления. И в этой ситуации важно, чтобы была сформирована какая-то альтернатива за рубежом из тех людей, которые могли бы вернуться и что-то сделать», – сказал Каспаров.

Он выразил уверенность, что таких людей сейчас за границей можно насчитать около миллиона.

«Это тот резервуар для поиска 50-60 тысяч будущих управленцев, которыми надо будет заменить, убрав путинскую вертикаль власти. И при готовности Запада поддерживать санкционный режим, пока не будут выполнены требования украинской победы – освобождение всей территории, выплата репараций и, очень важно, проведение трибунала над военными преступниками. Если санкции будут привязаны к этим трём пунктам, то в России начнутся перемены, потому что для многих региональных начальников станет очевидным, что единственной альтернативой попадания в список военных преступников являются перемены в России, которые начали бы двигать мою страну в правильном направлении», – добавил либерал.