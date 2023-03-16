«В страну ворвутся сотни тысяч озлобленных вооруженных людей»: либерал о «спасении» России

Вадим Москаленко.  
16.03.2023 17:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 810
 
Дзен, Политика, Россия, Русофобия


Даже после поражения и падения нынешней власти в России нельзя отменять антироссийские санкции, пока Москва не выплатит Киеву репарации в полном объёме.

Об этом в эфире канала «Заборона» заявил беглый российский оппозиционер и бывший шахматист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже после поражения и падения нынешней власти в России нельзя отменять антироссийские санкции, пока...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Освобождение Крыма и разгром российской армии как в Крыму, так и на Донбассе создаёт новую политическую, моральную ситуацию. Ну и помимо всего прочего, это ещё объективный фактор, связанный с экономикой и с тем, что в страну вернутся сотни тысяч озлобленных вооружённых людей, плюс энное количество беженцев. И это на фоне продолжающихся санкций, явного ухудшения экономической ситуации, обвала всего.

И тут начнутся разные события, включатся центробежные силы, потому что очевидно, что многие периферийные районы, в первую очередь, национальные республики, Татарстан, они вряд ли будут гореть желанием платить за путинские авантюры, и всё начнёт падать как домино, будет процесс потери управления. И в этой ситуации важно, чтобы была сформирована какая-то альтернатива за рубежом из тех людей, которые могли бы вернуться и что-то сделать», – сказал Каспаров.

Он выразил уверенность, что таких людей сейчас за границей можно насчитать около миллиона.

«Это тот резервуар для поиска 50-60 тысяч будущих управленцев, которыми надо будет заменить, убрав путинскую вертикаль власти. И при готовности Запада поддерживать санкционный режим, пока не будут выполнены требования украинской победы – освобождение всей территории, выплата репараций и, очень важно, проведение трибунала над военными преступниками.

Если санкции будут привязаны к этим трём пунктам, то в России начнутся перемены, потому что для многих региональных начальников станет очевидным, что единственной альтернативой попадания в список военных преступников являются перемены в России, которые начали бы двигать мою страну в правильном направлении», – добавил либерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть