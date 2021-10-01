В украинских хранилищах тотальный недобор на фоне новых рекордов «Газпрома»

01.10.2021 17:50 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российская компания «Газпром» наращивает добычу «голубого топлива» и его поставки в ряд европейских стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», компания сообщила на своей странице в социальной сети.

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«За январь-сентябрь 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 378,1 млрд куб. м газа. Это на 17,3% (на 55,7 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 15,9% (на 23,9 млрд куб. м)», – отмечается в сообщении.

Указывается, что экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 145,8 миллиардов кубометров, что стало вторым по величине показателем для 9 месяцев за всю историю поставок (в 2018 году – 149,2 миллиардов кубометров).

«Рост, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, – на 15,3% или на 19,3 млрд куб. м. В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 138,3%), Германию (на 33,2%), Италию (на 14,2%), Румынию (на 305,6%), Сербию (на 125,2%), Польшу (на 11,2%), Болгарию (на 52,5%), Грецию (на 10,8%), Финляндию (на 17,5%). Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых работ, проводившихся с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться», – подчеркивают в компании.

При этом запасы газа в европейских подземных хранилищах на 29 сентября остаются, по данным Gas Infrastructure Europe, на минимальном за многие годы уровне. Так, отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом – 20,5 миллиардов кубометров.

«При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа. Таким образом, останутся не восполненными 28% или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон. В украинских ПХГ на 29 сентября отставание по объему запасов от прошлого года – 32,6% или 9,1 млрд куб. м газа», – говорится в сообщении.