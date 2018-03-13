13.03.2018, Киев, Николай Кузнецов

2 327 просмотров

В УССР было больше украинского языка, чем за всю историю независимости Украины – депутат ВР

Тиражируемый украинской пропагандой миф о притеснении украинского языка во времена СССР не соответствует действительности.

Об этом на телеканале «ICTV» рассказал депутат Верховной Рады Николай Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Если посмотреть на УССР, то тогда было всего три телеканала, два из которых вещали на украинском языке. Если вспомнить литературу, которая выпускалась на украинском языке, то только детский журнал «Вэсэлка» выпускался в большем объёме, чем сегодня вся вместе взятая украинская пресса.

Если вспомнить, как в УССР отпраздновали 150-летие со дня рождения Шевченко и сравнить, как сегодня отметили его двухсотлетие на Украине, то сравнение будет не в сторону Киева»,− сказал депутат.

Также он рассказал, как новый киевский режим манипулирует людьми, говоря о том, что на Украине во времена СССР запрещали говорить на украинском языке и всячески притесняли украинцев.

«Я вырос в русскоязычном регионе в Одесской области, у нас все предметы преподавались на украинском языке, на переменах мы говорили на русском, выпускные экзамены я сдавал на украинском языке, вступительные экзамены я сдавал также на нём.

Всё это было в советской Украине во времена, когда наша пропаганда говорит, что украинский язык притесняли и унижали. Ещё один пример украинской пропаганды: коммунистическая партия якобы запрещала украинский язык. Моя классная руководительница была секретарём парткома школы и то, что я сейчас свободно разговариваю на украинском языке, это во многом её заслуга»,− отметил Скорик.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, несмотря на все усилия властей Украины, количество тех, кто называет украинский своим родным языком, продолжает уменьшаться.