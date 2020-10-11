Вадим Панов: Мне не нужно преодолевать страх, чтобы поехать в Донецк

11.10.2020, Москва, Эдуард Шаповалов

Известный русский писатель-фантаст рассказал о своем творчестве, поездке в столицу ДНР и встрече с Денисом Пушилиным.

Вадим, Как вы оцениваете фестиваль литературной фантастики «Звёзды над Донбассом», в котором в сентябре вы приняли участие?

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«Звёзды над Донбассом» – это замечательный литературный праздник, который очень нужен людям. Если говорить об организационной составляющей, то она превосходна, продумано все, вплоть до мелочей.

Что же касается мероприятий, их количества, а главное – их качества, то я твердо убежден, что в этом отношении «Звёзды» на голову превосходит любой современный конвент. Лекции, мастер-классы, встречи… Мне кажется, нет такого вопроса в современной фантастике, который бы не был поднят на донецком фестивале.

Повторюсь: состоялся прекрасный литературный праздник, и я надеюсь, что в следующем году «Звёзды над Донбассом» засияют вновь.

Вы встречались с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Какие впечатления от встречи? О чём говорили?

Это была интересная, а главное – несколько неожиданная для меня встреча, поскольку я не думал, что руководитель Республики сможет выкроить время для нас, писателей. Не сомневаюсь, что у него очень плотный график, и тот факт, что Денис Владимирович отыскал возможность поддержать фестиваль, говорит о том, что он хорошо понимает: жизнь людей – нормальная жизнь, – не ограничивается только базовыми потребностями.

Дончане всегда любили и ценили хорошую литературу, из Донецка вышло много сильных авторов, есть отличный Союз Писателей, и потому идея проведения в ДНР литературного фестиваля кажется мне органичной и естественной.

Почему вы не побоялись приехать в Донбасс? Многие российские артисты и писатели в этот регион совсем не рвутся?

Давайте сразу уточним: глагол «бояться» в вашем вопросе совершенно неуместен. Боятся те, кто не едет на Донбасс: боятся, что украинские нацисты не пустят их потом в условную Жмеринку, боятся осуждения московских русофобов, боятся, что кто-нибудь заподозрит их… даже не в поддержке, а в нейтральном отношении к праву каждого нормального человека на свободу, гордость и независимость. Они боятся. А мне не нужно преодолевать страх, чтобы поехать в гости к людям, которых я уважаю и хочу искренне поддержать.

Должна ли Россия признать ДНР и ЛНР?

Сложный вопрос, говоря откровенно, который становится еще сложнее, если вспомнить, что часть территории Республики до сих пор контролируется Украиной. Полагаю, реальное политическое решение будет приниматься долго и, возможно, трудно. Что же касается моего личного мнения – мнения простого обывателя, – то я напомню известнейший прецедент – Косово, который показывает, как нужно действовать в подобных случаях.

Как вы оцениваете экранизацию вашего цикла романов «Тайный Город»?

Сам факт экранизации «Тайного Города», а не очередного «разоблачительного» опуса о ГУЛАГ (тм) или «преступлениях режима» является вызывает положительные эмоции. Первый блин оказался… не то, чтобы комом, но и не самым вкусным, но я надеюсь, что рано или поздно в России научатся снимать толковое жанровое кино.

У Нила Геймана в «Никогда» или Чайна Мьельвиля в «Нон Лон Доне» Лондону уделяется особое внимание. В «Тайном Городе» больший акцент сделан на людях и нелюдях, а не на Москве. Можете ли согласиться с этим утверждением?

Каждый писатель рассказывает истории по-своему, но при этом я бы не стал утверждать, что у того же Геймана Лондон играет какую-то особенную роль – он просто есть, и он просто другой. Таким, каким его увидел автор. Тоже самое с Москвой «Тайного Города» – она есть, и показана через ее таинственных, не всегда заметных нам обитателей. Именно они, обитатели, делают превращают Лондон и Москву в «Нон Лон Дон» и «Тайный Город», их истории, и их волшебство.

Вы были одним из авторов сборника, посвященного пандемии. Будете ли продолжать эту тему в вашем творчестве?

Вполне возможно. Я думаю, что многие хорошие авторы осмыслят и переработают главную тему 2020 года, попытаются рассказать о ней… Кто-то – с точки зрения простых людей, кто-то – рассматривая версию всемирного заговора или вторжения пришельцев, так что нас ожидает множество как хороших произведений о пандемии, так и откровенного шлака.