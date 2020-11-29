Вакарчука сменил каратель-правосек

06.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский националист, участник карательной операции на Донбассе и бывший член запрещенного на Украине «Правого сектора» Андрей Шараскин стал депутатом Верховной рады.

Присягу с трибуны парламента он принес сегодня на очередном пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шараскин вошел во фракцию партии «Голос» вместо выбывшего из нее бывшего лидера, певца Святослава Вакарчука.

«Присягаю в верности Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников», – заявил Шараскин во время чтения присяги.

Ранее Святослав Вакарчук признался, что обманывал избирателей – он никогда всерьез не намеревался заниматься политикой, а создал партию «Голос» только для того, чтобы на своей известности провести ее в парламент и заранее планировал бросить политику ради музыки.