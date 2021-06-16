Вашингтон не хочет вводить более суровые антироссийские санкции

16.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Санкции останутся инструментом американской политики по отношению к России, но они будут сочетаться с политическим диалогом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил главный научный сотрудник Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, бывший специальный помощник по России президента Буша-младшего Том Грэм.

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Издание поинтересовалось, насколько велика вероятность новых жестких американских санкций против РФ, и правы ли те, кто считает: запас мер, которые США могут использовать против Москвы, не нанося при этом значительного урона своим собственным интересам, уже исчерпан.

«Вашингтон действительно не жаждет вводить более суровые санкции против России. И частично это, как вы указали, объясняется возможными негативными последствиями этих санкций для более широких интересов Америки, включая ее отношения с союзниками. Возьмите, например, недавнее решение по «Северному потоку-2», – сказал эксперт.

«Но санкции останутся инструментом американской политики по отношению к России. Новые санкции будут введены, если администрация Байдена решит, что уровень угрозы со стороны Москвы для американских интересов увеличится. Однако с большой вероятностью команда Байдена будет использовать более тонко нацеленные санкции и сочетать их с более энергичным дипломатическим диалогом с Россией, призванным убедить Москву изменить свое поведение за границей — сделать его более приемлемым с точки зрения американских интересов», – добавил Грэм.