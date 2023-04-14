Венгрия возмущена: Украину тянут в НАТО вопреки мнению Будапешта

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Венгрия не будет поддерживать стремление Украины стать членом Североатлантического альянса, пока Киев не решит вопрос с правами венгерского меньшинства в Закарпатье.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в пресс-службе венгерского правительства.

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Там подчеркнули, что приглашение украинского министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на саммит глав МИД НАТО в начале апреля «подрывает принцип единства альянса».

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу, несмотря на протест со стороны Венгрии. Будапешт принял во внимание это решение, но подчеркнул, что интерес Венгрии заключается в как можно скорейшем завершении конфликта», – прокомментировали ситуация «Известиям» в пресс-службе.

Кроме того, было названо условие, при котором Будапешт даст добро на вступление Украины в НАТО:

«Венгерское правительство в ходе встречи глав МИД НАТО также подчеркнуло, что Будапешт поддержит интеграционные устремления Украины только в том случае, если она восстановит права венгерского меньшинства».

Доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев напоминает, что после Второй мировой войны часть венгерского населения на территории Словакии и современной Украины оказалась за пределами Венгрии.

«И в понимании Будапешта люди, оказавшиеся на территории Украины, заложники. И проблемы на западе Украины, хотя и в меньшем масштабе, полностью копируют проблемы на востоке с русскоязычным украинским населением — это вопросы о языке, преподавании, призыве в армию, местном самоуправлении. Все это Будапешт воспринимает очень остро», – объясняет суздальцев.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что в НАТО осознают, что Киев принесет альянсу больше вреда, чем пользы.

«Страна, во-первых, готова повышать свою боеспособность и соответствовать критериям членства в альянсе только за чужой счет, за счет других членов объединения. Во-вторых, никто, в том числе и Венгрия, не хочет нести обязательств по отношению к Украине, — сказал Офицеров-Бельский.

Он уверен, что сходной с Венгрией позицией придерживается ряд других членов НАТО.