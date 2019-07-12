Вице-спикер Госдумы довел грузинское ТВ до истерики

12.07.2019, Москва, Михаил Рябов

В Сети появилась запись интервью, которое грузинская журналистка канала «Рустави-2» Тамара Нуцубидзе пыталась взять у вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Спокойные доводы российского политика о военных преступлениях режима Михаила Саакашвили вывели телевизионщицу из себя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Там не было такого! Это Путин будет отвечать! Конечно, Россия – оккупант! Вы видите мою футболку? Все мировое сообщество…» – задыхаясь, закричала грузинская журналистка в микрофон.

«Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в состав Грузии. Передайте это всем», – невозмутимо продолжил Толстой.

«А вы почему так уверенно об этом говорите?» – опять закричала журналистка.

«Потому что я был там, народы этих стран не собираются больше жить в Грузии. И Россия будет поддерживать их независимость», – спокойно объяснил вице-спикер.

«А откуда вы знаете?» – взорвалась грузинская телевизионщица.

«Я с ними разговаривал», – уточнил Толстой.

«Нет, будет! Это наши территории! Нет!» – отказалась принимать реальность журналистка.