14.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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Включён обратный отсчёт до отставки Лукашенко – Василий Волга


За долгие годы правления президент Белоруссии Александр Лукашенко пережил личностную трансформацию, превратившись в настоящего узурпатора, трясущегося за сохранение власти.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Голос Правды» заявил основатель «Союза левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жадность личности привела к тому, что он не видит никого, как он сам в этом признается, президентом, кроме себя или своего Коли. Он, конечно, не отвечает так прямо на этот вопрос, но когда Гордон задал ему вопрос о том, что может ли быть Коля следующим президентом, то как Лукашенко ответил? Смотрите, это уникально: «Я думаю, он не захочет». Это означает, что никого, кроме Коли, Лукашенко не видит президентом», – сделал вывод Волга.

«То есть, эта трансформация (за 26 лет президентства – ред.) до такой степени жадным сделала его к власти, сделала до такой степени трясущимся за потерю этой власти, что он совершает ошибку.

Он, имея огромную народную поддержку, совершает ошибку, уничтожая даже сам намек на конкуренцию, совершая узурпацию, совершая преступление. И эта ошибка привела к тому, что, да, я считают, что начался отсчет до отставки Лукашенко», – подчеркнул экс-депутат.


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