ВКС нанесли комбинированный удар по Украине фронтовой и стратегической авиацией

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Ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по военным объектам на территории, подконтрольной киевскому режиму.

Украинская сторона в очередной раз заявляет, что отразила атаку. Наблюдатели, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО, пишут о многочисленных попаданиях.

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«Ночью 23 июня 2023 года противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации, – сообщили Воздушные силы ВСУ. – На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области. Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательный БПЛА не установленного типа».

Впрочем, официально Киев регулярно заявляет о поражении ракет, но в итоге эта информация оказывается недостоверной, как это было, например, с ударом по ЗРК «Пэтриот» в Киеве или штаб-квартире ГУР МО Украины.

Кроме того, зачастую за успех на Украине выдают поражение ракет-обманок, которые запускаются для выявления ПВО.

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка утверждает, что пуски российских ракет оказались успешными.

«Ночью, как и ожидалось, наши ВКС нанесли удары по территории Украины. «Шахедов» опять не было, а был комбинированный удар фронтовой и стратегической авиации. «Фронтовики», работали по ближним тылам противника (планирующие бомбы, ракеты средней дальности), стратеги на большую глубину. Причем Ту-22М3, как и в прошлую ночь, работали ракетами Х-22/32 по целям на удалении 100-200 км от ЛБС, а Ту-95-е КР Х-101 по целям в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях (Западная Украина)», – отмечает эксперт.

По его словам, основной удар наносился по местам предполагаемого накопления боеприпасов и военной техники.

«Были достигнуты многочисленные попадания. Работа ПВО противника была заметно слабее, чем несколько недель назад (сказываются потери и частичная их переброска к линии фронта для поддержки «контрнаступу»), – пишет Подоляка в своем тг-канале.