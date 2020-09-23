Власти Украины губят граждан, но отказываются от помощи России

23.09.2020

Провальная ситуация с коронавирусом на Украине стала наглядным примером неэффективности всех «европейских» реформ после Майдана, а также глубокого кризиса, в который загнали бывшую советскую республику.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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…Украина продолжает превращаться в сплошную красную зону из-за стремительного поражения населения новой коронавирусной инфекцией. Порядка 3 тысяч ежедневных случаев инфицирования граждан стали нормой новостных сводок. Для понимания, 3 тысячи человек – население среднестатистического города в Европе. По числу ежесуточной смертности украинское государство занимает второе место в Старом Свете. Печальная статистика COVID-19 в «незалэжной» в очередной раз доказывает правильность введенных ДНР ограничений на границе с Украиной. Но всё же, неравнодушных граждан Донецкой Народной Республики тревожит здоровье украинских соседей. Ведь правительство Украины фактически открестилось от людей, устроив хаос в системе здравоохранения.

Уже сейчас можно смело говорить о том, что украинская власть проиграла войну с COVID-19. В больницах катастрофически не хватает врачей, койко-мест, лекарственных препаратов; бесплатные тесты на коронавирус оказались для пациентов недоступными, а средства индивидуальной защиты медработников и вовсе существуют только в отчётах главврачей.

В медучреждениях Украины используются СИЗ и тест-системы, которые не проходят качественный контроль. Защитные костюмы медицинских работников не отвечают заявленным в договорах качественным и медико-техническим характеристикам, не имеют сертификатов соответствия. Они скорее служат дополнительным элементом гардероба, нежели медицинской спецодеждой и реальной защитой от смертельного вируса.

Поэтому, вполне объясним высокий процент заболевших КОВИДом медиков. Именно власть Украины должна взять на себя ответственность за то, что медработники используют непригодные средства индивидуальной защиты. Но как показывает практика, украинское государство никому и ничего не должно. «Слуги» народа живут, руководствуясь украинским сакральным: «Моя хата с краю».

Что касается тест-систем, то они тоже завозятся на Украину без какого-либо государственного контроля. Местное производство ПЦР-тестов зачастую осуществляется в подпольных цехах. Посему, говорить об их достоверности не стоит. К примеру, на Харьковщине, так называемые борцы с коронавирусом, занимались незаконным производством наборов для отбора и транспортировки биоматериала для тестирования на наличие COVID-19. Само изготовление тестов осуществлялось с грубым нарушением правил и норм. Но в сопроводительных документах так называемые лаборанты указывали легальные места производства продукции.

Важно отметить, что в дальнейшем поддельные системы попадали в украинские медицинские учреждения. К сожалению, чиновники, которые «крышевали» эту аферу, вряд ли осознают, что на алтарь своей наживы они положили жизнь сотен украинцев.

Много вопросов у граждан Украины возникло на счет бесплатного тестирования на коронавирус. Согласно приказу Минздрава, через семейного врача действительно предусмотрено бесплатное тестирование населения. Но даже здесь государство придумало способ, чтобы содрать с людей копеечку, а если точнее, – порядка трех тысяч гривен. Именно такую цену приходится платить населению за сдачу КОВИДного теста в частных лабораториях, куда украинцы вынуждены обращаться из-за коллапса в гослабораториях. Складывается впечатление, что украинское Министерство здравоохранения устроило неплохой бизнес на коронавирусе.

Циничные и недалёкие (во всём, кроме схем личного обогащения) украинские власти показали свое «а-ля назло маме отморожу уши» «фи» и в отношении российской вакцины от коронавируса. В то время, как десятки стран выстроились в очередь за спасительным препаратом от COVID-19, который первым в мире зарегистрировал Минздрав России, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, без объявления каких-либо вразумительных причин, что «незалэжная» не будет покупать российскую вакцину. Потерявшим разум от собственной ненависти антинародным политикам проще погубить тысячи украинцев, чем позволить им спастись от пандемии при помощи России.