Вместо отвода ВСУ заняли новые территории под Золотым – МИД ЛНР

22.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Украинские военные, несмотря на Минские договоренности, значительно продвинулись вперед относительно позиций, занятых до разведения сил и средств в районе Золотого в 2016 году.

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел ЛНР, представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы остановиться на разведении сил и средств. У всех были ожидания, что согласованный план-график (разведения сил и средств у Золотого и Петровского – прим. ред.), выполнение которого было намечено на 7 октября, будет реализован. Украина отказалась работать по этому плану-графику, хотя он был согласован еще 1 октября.

Дата 7 октября в качестве начала этого графика была согласована на минской площадке. Никаких дополнительных условий относительно 7 дней тишины, о чем сейчас говорят украинские политики, этот план-график не предусматривал. Скажу более, даже рамочное решение, которое действительно предусматривает 7 дней тишины для начала выполнения разведения сил и средств, не предусматривает никаких дополнительных дней тишины или каких-то иных условий для того, чтобы устранять нарушения, выявленные и зафиксированные СММ ОБСЕ.

С украинской стороны подразделения не только возвратились на те рубежи, где они находились до выполнения разведения, но и продвинулись в значительной степени вперед, соорудили новые фортификации, нарыли там тысячи метров окопов, разместили средства вооружения, то есть нарушили практически все, что возможно было», – отметил он.