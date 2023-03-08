Во Львове требуют создать спецслужбу для уничтожения русских

Анатолий Лапин.  
08.03.2023 11:13
  (Мск) , Киев
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Галичина, Дзен, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Украина должна создать аналог израильского Моссада, чтобы заниматься ликвидацией русских.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил местный юрист и волонтер Юрий Танасийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна создать аналог израильского Моссада, чтобы заниматься ликвидацией русских. Об этом в эфире...

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Юрист посчитал бесполезными суды, которые не могут физически дотянуться до тех, кого Украина посчитает виноватыми.

«Очевидно, что, кроме создания международного суда, привлечения к ответственности будет много случаев, где невозможно, в силу разных обстоятельств физически привлечь определенных лиц к ответственности, хоть они и установлены. Я буду радоваться, если моя страна изберет методы Израиля – вспомним Олимпиаду в 70-х годах, и будет действовать тем способом, который посчитает необходимым», – заявил Танасийчук.

Его тезисы поддержал местный националист Валентин Балагура, который признал причастность Украины к терактам и диверсиям на территории России.

«Безусловно, с позиции украинца, который хочет уничтожить врага, который хочет, чтобы все зло было наказано, и Московия как таковая не существовала в этом мире, я поддерживаю создание такого рода спецслужбы, которая поставила бы на место этих негодяев.

С другой стороны, нам нужно также понимать, что не только мы являемся ключевыми игроками в этой войне, и что есть также западный мир. Безусловно, нам нужно вести коммуникации в этом направлении, но Украина должна продвигать в своих стратегических коммуникациях с Западом то, что такая структура должна быть», – сказал Балагура.

«Даже сейчас вы можете увидеть, что на территории России взрываются склады, появляются какие-то наши группы, которые уничтожают вражескую технику, БК и так далее. Возможно это еще не в том формате, в котором мы хотим, но украинцы уже там. Поверьте, это все будет нарастать, и я уверен, что в будущем не только суд, но и наши спецслужбы доведут дело до конца», – резюмировал националист.

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