Во Львове требуют создать спецслужбу для уничтожения русских

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна создать аналог израильского Моссада, чтобы заниматься ликвидацией русских.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил местный юрист и волонтер Юрий Танасийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Юрист посчитал бесполезными суды, которые не могут физически дотянуться до тех, кого Украина посчитает виноватыми.

«Очевидно, что, кроме создания международного суда, привлечения к ответственности будет много случаев, где невозможно, в силу разных обстоятельств физически привлечь определенных лиц к ответственности, хоть они и установлены. Я буду радоваться, если моя страна изберет методы Израиля – вспомним Олимпиаду в 70-х годах, и будет действовать тем способом, который посчитает необходимым», – заявил Танасийчук.

Его тезисы поддержал местный националист Валентин Балагура, который признал причастность Украины к терактам и диверсиям на территории России.

«Безусловно, с позиции украинца, который хочет уничтожить врага, который хочет, чтобы все зло было наказано, и Московия как таковая не существовала в этом мире, я поддерживаю создание такого рода спецслужбы, которая поставила бы на место этих негодяев. С другой стороны, нам нужно также понимать, что не только мы являемся ключевыми игроками в этой войне, и что есть также западный мир. Безусловно, нам нужно вести коммуникации в этом направлении, но Украина должна продвигать в своих стратегических коммуникациях с Западом то, что такая структура должна быть», – сказал Балагура.

«Даже сейчас вы можете увидеть, что на территории России взрываются склады, появляются какие-то наши группы, которые уничтожают вражескую технику, БК и так далее. Возможно это еще не в том формате, в котором мы хотим, но украинцы уже там. Поверьте, это все будет нарастать, и я уверен, что в будущем не только суд, но и наши спецслужбы доведут дело до конца», – резюмировал националист.