Во Львове требуют ввести наказания за непризнание Майдана

22.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Инцидент с депутатом «Слуги народа» Максимом Бужанским, отказавшимся встать с места во время оглашения в зале Рады минуты молчания по погибшим боевикам Евромайдана, мог случиться только из-за отсутствия в законодательстве наказания за отрицание «революции гидности» (достоинства).

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-вице-спикер Верховной рады от националистической «Свободы» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сравним 20 февраля 2014 и сегодняшнее время. 20 февраля впервые, когда я собрал парламент, напомню, всех вместе взятых оппозиционных к Януковичу депутатов, дай Бог, 180 – не все пришли, потому что страшно было идти из-за майдана. И надо было дотянуть, чтобы было 226, чтобы это было законно, чтобы проголосовало большинство. Мы их всех собрали, и первое голосование – в честь погибших на майдане. Все голосовали стоя. Все. Не было ни одного «регионала» в сессионном зале, который бы сидел или позволил бы себе голосовать сидя.

Шесть лет прошло – сейчас народный депутат из парламентского большинства позволяет себе сидеть во время чествования памяти погибших! Вот – последствие! И никакой реакции провластной фракции о его исключении, об осуждении – имели они в виду! У них своя идеология, они всех нас имели в виду», – возмутился националист.

«Вот это последствия того, что мы, к сожалению, (это и ко мне претензии) не сделали тех шагов, которые бы это исключили. А закон об амнистии хлопцев и девчат, которых хватала «беркутня» и сажала, был одобрен 21 февраля. Мы сразу же его приняли 21 февраля 2014 года, потому что всех, кто вышел на улицу, где бы он ни был, на Крещатике или на майдане, – паковали, и не только в Киеве. Наших людей массово били и паковали. И теперь этих, которые выходили со своей позицией, которые изменили страну, эта власть хочет признать, что это было неправильно?

Это не укладывается в голову. Это – наследие того, что, к сожалению, не было даже на юридическом, на законодательном уровне за последние шесть лет ни одного закона о наказании за непризнание революции достоинства, нет наказания!» – добавил Кошулинский.