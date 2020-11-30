30.11.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Польша, Россия, Скандал
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Военная измена Путину со стороны Лукашенко приведёт к вторжению Польши в Белоруссию


Польша может воспользоваться предательским упрямством белорусского руководства в отношении своего союзника на Востоке и ввести войска в Белоруссию, создав там марионеточное правительство.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитВера» заявил военный эксперт, полковник Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Трухана, фейковое правительство Белоруссии направит официальную просьбу Польше и пригласит ее войска, а президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет просить Россию о защите.

«Поляки же тоже смотрят на поведение белорусов, они смотрят на то, что единое управление вооруженных сил не отдали, на то, что белорусская армия деградирует, она потеряла за десять лет очень многое. Они смотрят на то, что Лукашенко проводит пусть демонстративные, но учения со спецподразделениями Великобритании, они смотрят на тот хай-гуй, который творился вокруг наших военных объектов.

Они все это себе складывают в оперативное планирование, и они пришли к выводу, что существуют условия, при которых Россия откажется выполнять обязательства по вооруженной защите Республике Беларусь и все, тогда поляки рулят.


Потому что если не будет официального приглашения от Лукашенко, от белорусских властей, то получается забавная ситуация – поляки собирались же создавать в Гродно марионеточное правительство, которое обвиняет Лукашенко во всем, что он нелегитимный президент, что он издевается над народом и обращается к Польше для защиты свободы демократии на территории РБ. И Польша заходит, а нас не зовет никто», – заявил Трухан.

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