Военный центр США перенесли на две тысячи километров ближе к РФ

05.05.2020, Киев , Вадим Москаленко

США заполняют профессиональными разведчиками посольства окружающих Россию стран, перемещая центр своего влияния далеко на Восток.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кейт Дейтон (кандидат на пост посла США в Украине – ред.) – это не дипломат, у него нет такого опыта, зато есть опыт работы в Разведывательном управлении Министерства обороны.

Именно там проходила вся его карьера – в РУМО США. Он вышел в отставку в 2010 году в ранге генерал-лейтенанта и с тех пор на протяжении почти десяти лет он фактически возглавлял Центр имени Джорджа Маршалла, который находится в Баварии, городок Гармиш-Партенкирхен.

До 1992 года этот центр назывался Русским институтом армии США, они изучали СССР, это был главный центр противодействия Советскому Союзу, России – именно в военной сфере. Это была школа, которая готовила кадры – шпионов, разведчиков, занималась сбором разведданных и так далее.

В 1993 году был такой Джордж Шаликашвили, тогда командующий вооружёнными силами НАТО в Европе, и он предложил: давайте мы его перепрофилируем, и этот центр будет заниматься не только Советским Союзом, но и всей Восточной Европой», – рассказал эксперт.

«И вот, в 2010 году отставной генерал-лейтенант Кейт Дейтон возглавляет этот институт, и он был как раз одним из главных мозговых центров США, которые фактически организовывали противостояние между США и РФ, в том числе и в военно-технической сфере. Это очень важный момент. Сейчас фактически можно говорить о том, что Гармиш-Партенкирхен перемещается на две тысячи километров на восток, в Киев», – подчеркнул Бондаренко.

При этом он указал на то, что люди, которые имели отношение к Гармиш-Партенкирхену, сейчас активно назначаются на посольские должности.

«В начале этого года в Грузии, в Армении. Сейчас – в Белоруссии, параллельно с назначением Кейта Дейтона назначаются именно люди, которые имели отношение к военной сфере и имели отношение к разведке.

При этом, если раньше в американском истеблишменте была только одна представительница на высоком уровне, которая могла похвастаться хорошим знанием русского языка и ситуации в России – нынешняя шеф ЦРУ Джина Хасфел, то сейчас как раз назначают людей, которые очень хорошо владеют русским языком, а некоторые – свободно, как Кейт Дейтон, и, соответственно, они приезжают поближе к границами России», – добавил политолог.

«Но Кейт Дейтон является близким знакомым и даже другом Юрия Ушакова, который является помощником президента РФ, который в своё время был послом России в США, и они вдвоём, я думаю, смогут найти общий язык по некоторым вопросам, которые понятны им обоим на их языке.

Понятно, что Ушаков тоже не только дипломат, он как представитель школы Примакова является человеком где-то на стыке дипломатии и разведки. Я думаю, им будет, о чём поговорить в Минске или на любой другой площадке», – предположил Бондаренко.