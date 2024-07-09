Военный эксперт Живов увидел качественный прорыв в контрбатарейной работе ВС РФ

Любовь Смирнова.  
09.07.2024 19:57
  (Мск) , Севастополь
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Уничтожение двух установок HIMARS в Херсонской области говорит о начале полноценной контрбатарейной борьбы, а удары по аэродромам противника – о выводе их за скобки использования F-16 для ударов по Крыму и зоне СВО.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, военный обозреватель Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уничтожение двух установок HIMARS в Херсонской области говорит о начале полноценной контрбатарейной борьбы, а...

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«Чтобы было понятно, насколько сложно уничтожить HIMARS. Их обычно держат в специальном заглублённом объекте, не ставят в рядок, как некоторые у нас любят делать на видном месте. Благо, в Херсонской области бункеров и подвалов много. Они выезжают по трассе на место пуска, разворачиваются, производят пуск и буквально за 10-15 минут сворачиваются и уезжают. Поймать его можно только в момент пуска», – подчеркнул он.

Из установок РСЗО планировалось обстреливать ракетами ATACMS объекты в Крыму, и для их уничтожения, по словам Живова, нужно было провести сложную, качественную операцию по контрбатарейной борьбе, которых раньше «чудовищно не доставало». Кроме того, наносятся удары по украинским аэродромам, чтобы сделать их непригодными для базирования самолетов F-16, которыми тоже намереваются наносить удары по Крыму.

«Всю последнюю неделю при помощи УТРК «Искандер» уничтожали технику, личный состав и оборудование на большинстве украинских аэродромов. Одна из атак была совсем с «жирным» результатом – от 4-х до 6-ти штурмовиков Су-27 и попадание в МиГ-29, который вероятно наносил удары высокоточными планирующим бомбами по Белгородской области.

И разрушается военная инфраструктура украинских аэродромов, что, в свою очередь, заставит противника использовать аэродромы западных стран. А это уже попытка прямого вступления в конфликт с Россией. Тут уже двоетолков быть не может.

Так что в целом, я хочу сказать, что по украинской авиации серьёзная и продуктивная работа началась и по РСЗО тоже», – заключил обозреватель.

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