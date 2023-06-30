Война перешла в формат «to be, or not to be» – Бортник

Вадим Москаленко .  
30.06.2023 21:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Украина в случае проигрыша в войне рискует потерять государственность, то Россия – всю страну.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина в случае проигрыша в войне рискует потерять государственность, то Россия – всю...

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«Мы не можем сдаться, потому что мы потеряем свою государственность. Россияне не могут сдаться, потому что они потеряют свою страну. Не просто государственность, а страну. И война сегодня полностью определяет будущее – to be, or not to be.

Для Украины и России, для глобальной геополитической системы, для администрации Байдена в США, для шансов Китая стать новым глобальным лидером, для многих-многих процессов, и из-за того, что она так осложнена этими всеми процессами, из-за того, что она – международная война (не мировая, но полноценная международная война), решение будет найти крайне сложно, или оно вообще не будет найдено», – рассуждал он.

«Или ход событий будет идти по сценарию эскалация-затухание, эскалация-затухание много-много лет, как, например, война в Нагорном Карабахе, только в большем, конечно, масштабе», – предположил Бортник.

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