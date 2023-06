Война перешла в формат «to be, or not to be» – Бортник

Если Украина в случае проигрыша в войне рискует потерять государственность, то Россия – всю страну.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы не можем сдаться, потому что мы потеряем свою государственность. Россияне не могут сдаться, потому что они потеряют свою страну. Не просто государственность, а страну. И война сегодня полностью определяет будущее – to be, or not to be.

Для Украины и России, для глобальной геополитической системы, для администрации Байдена в США, для шансов Китая стать новым глобальным лидером, для многих-многих процессов, и из-за того, что она так осложнена этими всеми процессами, из-за того, что она – международная война (не мировая, но полноценная международная война), решение будет найти крайне сложно, или оно вообще не будет найдено», – рассуждал он.