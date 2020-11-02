02.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Конфликт, Нагорный Карабах, Политика, Россия
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Войну в Карабахе остановят российские миротворцы – Третьяков


Если Армения и Азербайджан не согласятся в ближайшее время прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к статусу-кво, России придётся ввести в регион миротворцев, тем более что все основания для этого есть.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если конфликт в Карабахе не будет разрешен дипломатическим путём, а, на мой взгляд, он может быть разрешён только одним способом – если Россия жестко поставит условия, статус-кво сохраняется, коридор оставляете между Арменией и Карабахом, и ещё 25 лет мира.

А нет – тогда высаживаются наши военные миротворцы на территорию Нагорного Карабаха, обеспечивают безопасность границы между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, и внутренний порядок, вместе с местными полицейскими силами. Пока мы к этому идём», – отметил Третьяков.

Отвечая на вопрос о возможном статусе миротворцев, он сказал, что для этого достаточно и согласия местных жителей.


«Де-факто эта территория сейчас не принадлежит Азербайджану, поэтому для присутствия там миротворцев достаточно согласия одной стороны, а именно тех, кто там проживает», – добавил эксперт.

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