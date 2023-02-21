Все больше американцев начинают ненавидеть украинцев

Анатолий Лапин.  
21.02.2023 09:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, США, Украина


Американцы недовольны своим руководством, которое уделяет больше внимания украинцам, чем собственным гражданам.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы недовольны своим руководством, которое уделяет больше внимания украинцам, чем собственным гражданам. Об этом...

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По мнению Табаха, президент США Джо Байден, посетивший вчера Украину, должен был приехать не в Киев, а в Штат Огайо, где половину города Восточная Палестина эвакуировали после крушения поезда с химическими веществами, что вызвало экологическую катастрофу. При этом, американский президент так и не появился на месте трагедии.

«Он сначала должен был приехать к нам, а потом ехать в Польшу, в другую страну. Он – наш президент, мы должны быть приоритетом. И поэтому сейчас начнут это политизировать все. Они скажут: «А мы не хотим голосовать». Они сейчас разозлятся не на Байдена, они разозлятся на украинцев, почему мы им должны помогать. И сейчас начнется у нас драка в Конгрессе», – сказал бывший натовец.

« Это все будет администрация Байдена сваливать на трампистов, фашистов, черт еще знает кого – не они же виноваты. Здесь получилось нехорошо в этом отношении, что для многих американцев теперь, они будут использовать, что для него украинцы важнее, чем американцы. И в то же время он украинцам пока что ничего не дал – только обещания», – заявил Табах.

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