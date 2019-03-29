Все регионы Новороссии готовы вернуться в Россию – нужен только сигнал

29.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Вопреки распространённому мнению, в Крыму украинские националистические партии всегда имели представительства на местах, что не помешало крымчанам сбросить с себя оковы и вернуться в состав России.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие крымчане знают, что в Крыму представительство «Блока Юлии Тимошенко» было намного больше, чем на Донбассе, там была даже развита партия Кличко, которая вообще в Донбассе не присутствовала. И я хочу сказать, что в 2010 году в крымский парламент, который, на самом деле, был чисто имитационным и никаких отличий от областных советов не имел, проголосовали и в Севастополе, и в Крыму больше людей за партию Тягнибока «Свобода», чем за «Русский блок».

То есть не надо думать, что в Крыму менталитет в какой-то степени отличался, например, от менталитета русских в Одессе, Харькове, Севастополе, Донецке и моём родном Николаеве», – подчеркнула эксперт.

Также она вспомнила, как в 2014-м солдаты сами просили «Антимайдан» помешать их выезду в Донбасс, ибо не желали по указке Киева убивать соотечественников.

«При всём уважении к тому порыву, совершенно согласна, что весь народ и в Севастополе, Крыму, Симферополе, был готов на четвереньках ползти на этот референдум для того, чтобы проголосовать за возвращение в Россию. Но я точно так же знаю, что жители Николаева и Одессы были готовы точно в такой же форме голосовать за возвращение в Россию.

К нам тогда, весной 14-го года, воинская бронетанковая часть, которая стояла в Николаеве, 73-я бригада бывшего ВДВ, присылала нам на наш «Антимайдан» посланцев: «Вы сделайте имитацию, что перекрываете нам выход, чтобы мы могли чем-то оправдаться для того, чтобы не ехать на Донбасс». Депутаты городского и областного совета приходили, говорили: «У вас есть хоть какой-нибудь сигнал, что нас поддержат, если мы можем собраться?» «Ребята, таких сигналов нет, мы здесь стоим на свой страх и риск, подвергаем себя угрозе смерти, на нас нападали, прибивали, убивали и так далее», – рассказала она.

«Поэтому я считаю, что нужно народу, мы отлично понимаем и людей Донбасса, что с геополитической точки зрения, Россия не может себе сегодня позволить и признание Донбасса, и возвращение Юго-востока, Новороссии и так далее. Но это геополитические основания. Они такие, что там народ не такой и они сами виноваты, что не такие, не сформировали.

Потому что, когда говорят, что они себя записали украинцами, на Украине нет такой графы в паспорте. Украинцы или русские – нет национальности. И никаких опросов не проводилось, кроме сфальсифицированных. Естественно, чиновники себе всех записывают в ту титульную нацию. Это и в России абсолютно очевидно», – резюмировала Шеслер.