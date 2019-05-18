ВСУ открыли огонь по представителям ОБСЕ
Украинские военнослужащие в Донбассе целенаправленно обстреляли группу наблюдателей СММ ОБСЕ.
Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«15 мая боевики ВФУ в очередной раз пытались сорвать ротацию рабочих смен, проводимую под контролем наблюдателей. Зная о работе представителей ОБСЕ в этом районе и, несмотря на предоставленные гарантии безопасности по соблюдению локального режима прекращения огня, украинские преступники 93-й бригады с позиций в районе населённого пункта Каменка по приказу своего главаря Брыжинского открыли огонь из БМП-2 в направлении Донецкой фильтровальной станции.
Обстрел производился в непосредственной близости от местоположения наблюдательной группы СММ. Только по счастливой случайности жертв удалось избежать», – сообщил Даниил Безсонов.
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