ВСУ открыли огонь по представителям ОБСЕ

18.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военнослужащие в Донбассе целенаправленно обстреляли группу наблюдателей СММ ОБСЕ.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«15 мая боевики ВФУ в очередной раз пытались сорвать ротацию рабочих смен, проводимую под контролем наблюдателей. Зная о работе представителей ОБСЕ в этом районе и, несмотря на предоставленные гарантии безопасности по соблюдению локального режима прекращения огня, украинские преступники 93-й бригады с позиций в районе населённого пункта Каменка по приказу своего главаря Брыжинского открыли огонь из БМП-2 в направлении Донецкой фильтровальной станции.

Обстрел производился в непосредственной близости от местоположения наблюдательной группы СММ. Только по счастливой случайности жертв удалось избежать», – сообщил Даниил Безсонов.