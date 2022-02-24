ВСУ взрывают мосты, пытаясь задержать продвижение русских
Украинские военные подорвали автомобильный мост в Геническе в районе Арабатской стрелки.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил общественник Геннадий Сивак.
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По его информации, мост был взорван прямо в то время, когда по нему проезжали гражданские автомобили с местными жителями.
«Несмотря на жертвы, решили взорвать мост, чтобы российская армия не продвинулась. Подорвали украинские военные», – сообщил Сивак.
Также взорван мост через реку Северский Донец, о чем сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Информация из Счастья. ВСУ и батальон полиции Луганск -1 держит оборону. Чтоб не прошли танки, взорван мост через реку Северский Донец», – пишет Геращенко в своем телеграм-канале.
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