ВСУ взрывают мосты, пытаясь задержать продвижение русских

24.02.2022  11:16 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Украинские военные подорвали автомобильный мост в Геническе в районе Арабатской стрелки.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил общественник Геннадий Сивак.

Украинские военные подорвали автомобильный мост в Геническе в районе Арабатской стрелки. Об этом «ПолитНавигатору»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его информации, мост был взорван прямо в то время, когда по нему проезжали гражданские автомобили с местными жителями.

«Несмотря на жертвы, решили взорвать мост, чтобы российская армия не продвинулась. Подорвали украинские военные», – сообщил Сивак.

Также взорван мост через реку Северский Донец, о чем сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Информация из Счастья. ВСУ и батальон полиции Луганск -1 держит оборону. Чтоб не прошли танки, взорван мост через реку Северский Донец», – пишет Геращенко в своем телеграм-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть