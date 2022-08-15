Вучич: Нам не нужны иностранные военные базы

15.08.2022  17:56 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Сербия


Сербия намерена сохранить свой военный нейтралитет и хорошие отношения с основными мировыми игроками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в прямом эфире телеканала «Прва» заявил сербский президент Александр Вучич, комментируя информацию о возможном появлении в стране российских военных баз

Сербия намерена сохранить свой военный нейтралитет и хорошие отношения с основными мировыми игроками. Об...

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«Сербии не нужна ничья военная база. Сербия сохранит свой военный нейтралитет. Сербия будет строить свои собственные союзы. Ей не будет стыдно за хорошие отношения с Россией, Китаем, США и Европейским Союзом, но она позаботится о себе сама», — сказал Вучич.

Он также подчеркнул, что хотел бы восстановления обязательной военной службы, но добавил, что этот вопрос будет решаться парламентом. По мнению сербского лидера, для призывников срок службы должен составлять около 100 дней.

Президент Сербии подчеркнул, что с 1 января 2023 года оклады военнослужащих будут повышены на 25%, чтобы мотивировать военнослужащих и повысить престиж армии. Он считает, что численность личного состава в бригадах, дислоцированных в Белграде и Воеводине, очень низкая.

«В состав вооруженных сил входят также части в южной Сербии, 3-я и 4-я бригады от Вранье до Кралево», — сказал Вучич.

Он добавил, что ожидает «большого бума в вооруженных силах страны».

Комментируя тот факт, что Сербию критикуют за закупку нового оружия, Вучич заявил, что гонка вооружений в мире идет с 1945 года по сегодняшний день.

«В конце концов, на мировом уровне побеждает тот, у кого есть оружие», — резюмировал сербский лидер.

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