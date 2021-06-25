Выборы в Молдове: США дали Санду карт-бланш на полный отрыв от России

25.06.2021, Тирасполь, София Русу

Избирательная кампания в Молдове перешла экватор. ЦИК зарегистрировал 23 электоральных конкурента – 2 блока, 20 партий и одного независимого кандидата. В числе самых сильных игроков – пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS), которая делает все, чтобы еще упрочить свои позиции, и стремится к тому, чтобы взять в Молдове всю власть целиком.

Об особенностях этой избирательной кампании и о том, чего надо опасаться Тирасполю, беседуем с приднестровским политологом Андреем Сафоновым.

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ПолитНавигатор: Данные опросов называют нескольких участников, которые пройдут в парламент. Это пропрезидентская партия PAS, блок коммунистов и социалистов, блок Ренато Усатого, партия скрывающегося в Израиле фигуранта уголовного дела Илана Шора. Сможет ли партия Майи Санду получить крепкое большинство в новом парламенте?

Андрей Сафонов: Давайте вот из чего исходить. Железно в парламент попадают два самых крупных «игрока»: партия Майи Санду – PAS – и коммуно-социалистический блок. Вопрос вопросов: сможет ли PAS победить так, чтобы сформировать правительство (самостоятельно или с кем-то еще из правых), а также смогут ли, как их иногда называют, комми и соци предотвратить резкий разворот Молдовы на 200% в сторону Вашингтона и Бухареста. Или хотя бы смягчить его. Вот 23 июня ЦИК Молдовы еще добавил дополнительное число участков для голосования за пределами страны. А тут СМИ сообщают: во дворе ЦИКа была замечена автомашина посла США в РМ Дерека Хогана.

Сразу вопрос: есть ли связь между этими двумя событиями? Если кто-то скажет, что связь самая прямая и непосредственная, мне такому человеку будет трудно что-то возразить. Судя по всему, Запад дал Майе Санду и правым силам Молдовы в целом карт-бланш на ВСЕ, что потребуется для их победы и ликвидации российского влияния на Днестре.

Общество в Молдове в вопросе о внешнеполитической ориентации практически расколото надвое. До последнего времени это позволяло сохранять хрупкое равновесие политических сил. Но сегодня баланс уходит в прошлое. Настали жесткие времена, когда правил игры больше нет. Весь мир стоит на грани большой драки. Нельзя исключать и майданный вариант со стороны молдовских правых, если итоги выборов их не устроят. И, опять же, западники, скорее всего, закроют глаза на любые действия правых по установлению своей власти.

Это не значит, что оппоненты правых должны опускать руки и сдаваться. Исход любой битвы решается на поле боя, а не в тиши зарубежных кабинетов. Задача блока коммунистов и социалистов – найти союзников для эффективного противостояния оппонентам. Правда, и правые будут тоже искать союзников. Можно прогнозировать, что ПКРМ-ПСРМ будут работать с партией «Шор», а эмиссары Майи Санду попытаются привлечь на ее сторону «Нашу партию» Ренато Усатого. Впрочем, посмотрим, кто из них окажется в депутатских креслах.

ПолитНавигатор: Извлек ли Игорь Додон уроки из своего проигрыша на президентских выборах 2020 года? Поможет ли ему и его партии альянс с другим экс-главой страны Владимиром Ворониным?

Андрей Сафонов: Логика подсказывает, что лучше собирать до кучи сторонников социалистов и коммунистов, нежели рвать друг у друга голоса. Выяснять, кто был раньше прав из них, а кто виноват, – не самый удачный момент. Кстати, у правых похожая ситуация: ведь партии Майи Санду и экс-министра внутренних дел Андрея Нэстасе рассорились между собой. Везде идет борьба самолюбий!

На мой взгляд, всем политикам нужно больше работать со своими избирателями, а не фоткаться с зарубежными политиками, будь то президенты России или Румынии. Как построит свою предвыборную работу на финише блок ПКРМ-ПСРМ, сложно сказать. Из анализа событий последних лет можно предположить, что Игорь Додон может тяготеть к фотографиям с Владимиром Путиным, а вот его партнер по блоку Владимир Воронин, у которого с Москвой сложные отношения, предпочтет работать «в поле», то есть с избирателями страны и без особой ссылки на какие-то внешние факторы.

Ну а правые – те вовсю будут использовать чисто западную фразеологию: «реформы», «демократия», «идем в Европу» и т.п.

ПолитНавигатор: Есть ли в списке конкурентов политические силы, способные преподнести сюрприз? Как, например, вы оцениваете перспективы на выборах партии «Гражданский конгресс», который сам о себе говорит как о «шансе на второе дыхание» для страны?

Андрей Сафонов: Я очень осторожно рассматриваю варианты любых «сюрпризов». Предпочитаю оперировать либо свершившимися фактами, либо теми аспектами, которые практически не вызывают сомнения. Скажу одно: нынешние выборы в парламент Молдовы будут носить, как обычно, геополитический окрас. Причина простая: в мире растет противостояние России и Запада, миру грозят самые разные конфликты. Один недавний инцидент с английским эсминцем или драка вокруг «Северного потока-2» чего стоят!

Уйти от ответа на вопрос «ты за кого?» и сосредоточиться, так сказать, на голом «позитиве» вряд ли кому-то удастся. Бывшая Советская Молдавия – в эпицентре многих противоречий постсоветского пространства.

ПолитНавигатор: Лидер Партии национального единства Октавиан Цыку призвал «привести НАТО на Днестр», чтобы в Молдову пришли инвестиции. Без НАТО инвестиции в страну никак не привлечь? В случае победы правых насколько далеко может зайти сближение с НАТО?

Андрей Сафонов: НАТО – это агрессивный блок. Какие инвестиции? Против Югославии в центре Европы в 1999 году этот альянс совершил акт чисто фашистской агрессии. Против Ливии в 2011 году – тоже. Ядро этого блока – США и Англия – с помощью такого же фашистского нападения оккупировали суверенный Ирак в 2003 году. Прорумынские националисты в Молдове желают вступления Молдовы в НАТО наряду с выводом всех российских воинских частей из ПМР для того, чтобы напасть на Приднестровье и оккупировать Республику. Вот для чего им нужно НАТО, а не для инвестиций.

Я думаю, что вся западная болтовня о том, что Молдову или, скажем, Грузию не могут принять в НАТО из-за неурегулированных территориальных конфликтов, не стоит выеденного яйца. Будет надо для полного контроля над юго-западом бывшего СССР – примут Молдову. И даже могут «расплатиться» с Румынией за верную службу Западу присоединением к ней Молдовы и Приднестровья, если выдавят Россию.

Чтобы этого не произошло, Приднестровье должно всемерно укреплять свой союз с Россией.

ПолитНавигатор: Как бы вы прокомментировали эпопею с уточнением количества избирательных участков для молдавской диаспоры за рубежом? Как известно, правые партии добились через суд увеличения числа зарубежных участков со 146 до 191.

Андрей Сафонов: Да как комментировать? Цель ясна – однозначно сделать все для подтягивания прозападных избирателей. Чтобы те, кто и дома-то не бывают или бывают редко, не допустили сближения Молдовы с Россией. А заодно выставлять приднестровцев, настроенных пророссийски, врагами народа Молдовы.

Запад поставил перед командой Майи Санду четкую задачу: только вся власть целиком, только проамериканская политика! И ключ к такой победе – это молдавская диаспора в Европе, США и Канаде. Если он сработает, то отпадает нужда в сценарии молдовского майдана.

ПолитНавигатор: Обычно о Приднестровье молдавские политики в период избирательной кампании говорят мало, но иногда приднестровская тема все же звучит. То решают, нужны ли участки для голосования на территории города Бендеры, то унионисты из партии «Альянс за объединение румын» пытаются въехать в Рыбницу, чтобы провести агитационную кампанию. Как разыгрывается на этих выборах приднестровская карта? Какой исход выборов Молдове был бы лучшим для Приднестровья?

Андрей Сафонов: Для Приднестровья, которое не вмешивается во внутренние дела других стран и работает со всеми властями, которые избирает народ Молдовы, важно главное: чтобы официальный Кишинев выполнял все ранее подписанные соглашения. Таковых, по подсчетам, около 200. Большинство не выполняется или игнорируется. Получается, Кишинев недоговороспособен.

Из чего исходит Приднестровье? Из необходимости быть в союзе с Москвой, дислокации российских войск на нашей территории и евразийской интеграции. Любая власть в Кишиневе, которая будет это понимать и не мешать этому, будет восприниматься доброжелательно. Просто надо понимать, что мир за последние 30 лет необратимо изменился, и прежняя его политическая карта никогда не вернется. Смешно после признания Косово, Абхазии, Южной Осетии, Эритреи и многих других государств надеяться, что восстановится унитарная Молдова. Раз Советский Союз распался, то кто сказал, что союзная «ваза» должна расколоться непременно на 15 «осколков» из бывших союзных «республик-сестер»? Этих «осколков» может быть сколько угодно!

Приднестровье – один из таких «осколков».

ПолитНавигатор: 19 июня, в день, когда Приднестровье отмечало начало Бендерской трагедии, в Бельцах открыли памятник погибшим участникам конфликта на Днестре со стороны Молдовы. Некоторые бывшие комбатанты, а также представители некоторых партий до сих пор угрожают приднестровцам. Разрыв на почве войны, похоже, непреодолим?

Андрей Сафонов: После укрепления проамериканских и прорумынских сил в Молдове по итогам выборов президента РМ взят курс на возрождение того духа, который правил бал в Молдове в 1990-1992 году. Поэтому такой памятник открыли не где-нибудь, а в преимущественно русскоязычном городе Бельцы, что на севере Молдовы, где унионистов не любят.

Это – символический акт ломания народа через колено: вы против нас, а мы делаем с вами то, что хотим! Но ведь на территории Молдовы боевые действия вообще не велись, все происходило в Приднестровье. Но даже в ПМР война шла не везде. Севернее Дубоссар – в Рыбницком и Каменском районах сражений и стычек не было. Соответственно, и на севере Молдовы, включая Бельцы, все было спокойно.

Думается, такой памятник – это даже не творчество молдовских комбатантов. Это – исполнение указаний «сверху». И для Приднестровья это – лишний сигнал о том, что национализм может менять декорации, внешнее обличье, но суть его остается прежней.