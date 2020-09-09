Взгляд из Одессы: Выборы, американские лаборатории и бомбардировщики

09.09.2020, Одесса, Валентин Филиппов

Почему президент Владимир Зеленский боится ездить в Одессу. Какие вирусы выращивают биологические лаборатории США в Одессе и Грузии. Может ли Украина стать театром военных действий между НАТО и Россией. И что будет, когда у МВФ закончатся деньги для Киева.

О том, что в Одессе все со всеми договорились, Нынешний градоначальник Геннадий Труханов будет мэром, Зеленский выдвигает главаря банды по кличке Горбатый, а члену ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу интересней земельные участки под застройку, чем кандидаты под выборы, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову поведал чисто одесский политолог и аналитик Валерий Песецкий.

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Валентин Филиппов: Наша импровизированная студия находится сегодня в славном городе Одессе. Мы поздравляем Одессу с прошедшим днем города. 226 лет – это огромный, почтенный, но для города очень молодой возраст. Южная столица… не будем говорить чего. Мы в гостях у Валерия Песецкого.

Валерий Песецкий: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Буквально на днях президент Украины Зеленский представил своего кандидата на пост мэра города. Это человек по кличке «Горбатый». Главарь банды «Черно-белая кошка», который именно в этом образе вошел в нашу память более 30 лет назад, и с тех пор, по-моему, не выходил из этого образа. Скажите. а почему это было сделано дистанционно? Неужели для Зеленского так не важна Одесса, что он решил по интернету, на ютубе просто выложить обращение?

Валерий Песецкий: Зеленский вообще ведет себя для традиционного президента, для президента традиционной ориентации, достаточно странно. Поэтому я не знаю вообще, из Парижа его представили, из Лувра, из Монако за этим столом игральным. Он у нас такой, поэтому я не удивляюсь ничему. Как представил, так представил.

Другое дело, что кандидатура, которую он предложил, является реально провальной. Это все прекрасно понимают и все говорят о том, что нынешний мэр Труханов договорится со «слугами», и тут у него проблем точно не будет.

Собственно говоря, на самом деле, до меня эти слухи дошли ещё весной ранней, если не в конце зимы, я об этом писал, что по слухам администрация президента провела продуктивные переговоры с Трухановым, и схема заключается в следующем: они выдвигают непроходного кандидата, взамен Труханов им гарантирует большинство в горсовете.

Сегодня показывают рейтинги непонятно откуда, тридцать с лишним процентов имеет «Слуга народа», ничего не делая в городе. Дальше в этой схеме – «слуги» получают должность секретаря горсовета, там Труханов сидит на крючке уголовных дел незакрытых. Если дергается, то схема будет как с Костусевым – его отправят, так сказать, на отдых, а править городом будет исполняющий обязанности, тот же секретарь горсовета от «слуг народа».

Валентин Филиппов: Знает ли о том, что это кандидатура непроходная сама эта непроходная кандидатура? Олег Филимонов, когда-то засверкал в 80-е годы в КВНе. Очень быстро бросил КВН и поехал по городам и деревням рассказывать анекдоты, зарабатывать на этом деньги. По большому счету – чёсом, быстро очень монетизировать свою внезапно свалившуюся славу. Но, так или иначе, человек из прошлого как бы, с хорошими воспоминаниями о нём, что было время, и мы были рысаками. И так вот закончить карьеру, как он считал, всенародного любимца, – это же, наверное, больно будет?

Валерий Песецкий: А о пенсии кто будет заботиться? Ведь он уже человек в возрасте. Был рысаком, сейчас уже явно не рысак. На государственную пенсию рассчитывать – это, конечно, смешно. Но не настолько уже чтобы обижать себя. Поэтому я полагаю, что не задаром он дал согласие, не задаром он проиграет господину Труханову.

И окружению Зеленского, и самому Труханову, и его друзьям-покровителям есть, я уверен, чем отблагодарить господина Филимонова за его такую не последнюю, я надеюсь роль, но одну из таких. В плане главных ролей, может быть, одну из последних.

А, все-таки, человек может на какое-то время вернуться на сцену, попасть в громадный фокус внимания одесситов и не только, миллионов зрителей. Посмешить, понасмехаться, возможно, над Трухановым, провести время не только с удовольствием, но и с пользой для собственного кармана. Я думаю, что будет именно так.

Валентин Филиппов: Отсутствие президента Зеленского в Одессе на день города и вообще на представление своего кандидата в мэры – оно как-то связано с печально известным танкером Делфи. Который, вопреки распоряжению главы государства, не смогли поднять с мели к 20 июля?

Валерий Песецкий: Да, к 20-му. Потом был срок день независимости, ну это уже Криклий обещал к этому торжеству убрать.

Валентин Филиппов: А что? Зеленскому очень трудно уволить губернатора?

Валерий Песецкий: А смысл? У него ж в обойме других нет. Ну шило на мыло поменяет, такой же приедет.

Валентин Филиппов: Ну, хотя бы психологически будет, что он наказал…

Валерий Песецкий: Согласен, надо было конечно показать какую-то реакцию президента на неисполнение его указаний. То есть его выставили клоуном, в принципе ему привычно.

Но, конечно, одесситы утратили ещё некоторую часть своего уважения к господину Зеленскому. К его слову, к его обещаниям. Ну, что сказать, может, в том числе, Зеленский не приехал в Одессу, чтобы над ним здесь открыто не стали потешаться по поводу танкера Делфи и того, что ну никак его не сдвинут. Страна у нас такая, не только президент.

Валентин Филиппов: В конце концов, этот танкер убрать – это вопрос денег, если так разобраться. Можно было бы ради имиджа президента потратить миллион долларов. Ну, в чем проблема-то?

Валерий Песецкий: На такого президента и миллиона жалко.

Валентин Филиппов: Хорошо. Вопрос к действующему мэру. Действующий мэр сказал вдруг, что «Небесную сотню» неправильно назвали, надо обратно «маршала Жукова». Причем, он не переименовал обратно, а сказал, что он этим займется. Насколько это может быть серьезно? Или это погибнет после выборов сразу?

Валерий Песецкий: Я думаю, что погибнет после выборов сразу, если Труханов останется на своем месте. Ну характерное, с чего потешаются все одесситы, особенно коренные, конечно, у нас ведь полно понаехало рагулей в город, это реально, громадное количество людей … ходишь по улицам и никогда раньше не слышал такого количество пришлого говора. Так вот, над чем потешаются одесситы? Развесил по всему городу наш уважаемый господин Труханов поздравления «Мамо Одэсо» на…

Валентин Филиппов: На мове.

Валерий Песецкий: Ну, слушай, дорогой, ты что, не способен поздравить горожан на родном для них языке, русском? Ну, это ж факт. Кого ты поздравляешь? Киев, рагулей. которые сюда приехали и заявляют что это мы здесь пришлые, а они здесь коренные! Ну, зачем вот это? Это ж просто плевок…

Лучше как по мне было бы просто не поздравлять, без слов написать «поздравляю» картинками какими-то. Но, есть, как есть. Конъюнктурщик обычный, понятно, что в его представлении власть и деньги, которые он имеет, перевешивают популярность и уважение одесситов. Это характерная черта для большей части украинской элиты, которая красится в любые цвета, говорит на любой мове, лишь бы остаться только у власти.

Валентин Филиппов: Ну, одесситы все равно проголосуют за Труханова что интересно, потому что…

Валерий Песецкий: Если бы честно считали, то вряд ли. Очень большое разочарование его действиями, шагами. Конечно, у него колоссальное есть большое ядро, но его реальная популярность колеблется в пределах 15-20%

Валентин Филиппов: ОПЗЖ, хотя я их тоже считаю предателями, ОПЗЖ кого-то выдвинет или не выдвинет, как с этим решилось?

Валерий Песецкий: А это уже не понятно, потому что Рабинович там крутит как хочет, но, по слухам, он, якобы, тоже договорился с господином Трухановым, и его, так сказать, покровителями типа Галантерника, о том, что у них там есть общие строительные темы, и вот выдвинем от строителей госпожу Плачкову, которая точно не пройдет.

Тогда точно пройдет Труханов. Если вот так сложится, у него только оппонент реальный по популярности может быть от ОПЗЖ. Всё, больше никто с ним конкурировать не может.

Ну по «слугам» мы уже знаем, по «слугам» тоже мог бы быть в принципе, все-таки, пока достаточно высокая степень популярности у президента здесь, но они выбрали непроходного.

Сейчас непроходного даст ОПЗЖ, – всё, 100%-й победитель выборов Труханов, вне зависимости от того, как проголосуют одесситы.

Кстати, в этой ситуации, если бы он был настолько уверен в своей победе, то зачем ему эти мансы со «слугами» и с ОПЗЖ? Я бы на его месте, если бы сохранил реально тот рейтинг, что он имел шестьдесят там три или сколько процентов несколько лет назад на выборах, то зачем? Пошел бы сам и показал бы всем как меня любят одесситы.

Валентин Филиппов: Рассчитывать только на голоса избирателей – это как-то немного глупо. Победа на выборах зависит не только от голосов избирателей, но и от многих, многих, многих ещё факторов

Валерий Песецкий: Конечно.

Валентин Филиппов: Победитель – это консенсус элит, в том числе, не только консенсус избирателей. А почему ты утверждаешь, что Галантерник – это «крыша» или партнер Труханова? Галантерник, насколько я помню, – партнер мэра, а мэры за это время менялись.

Валерий Песецкий: Согласен.

Валентин Филиппов: Таким образом, кто мэр – тот и партнер Галантерника, тут никуда не денешься.

Валерий Песецкий: Правильно. И Галантерник ставит исключительно на тех, кто скажем так, процентов на 70 проходные. 100% никто не может гарантировать …

Валентин Филиппов: Ну, да.

Валерий Песецкий: Есть у нас ещё такой мастодонт как Гурвиц. Но опять же … он, кстати, свои выборы проиграл Труханову в 2012-м году. Не в 2014-м, я не оговорился, в 2012-м.

Валентин Филиппов: Почему в 2012-м?

Валерий Песецкий: Когда он пытался идти по мажоритарке по Суворовскому району, он уступил это место Труханову. Там прошел по списку «Удар», а Труханов прошел по мажоритарке по Суворовскому району. Суворовский район традиционно был электоральным ядром Гурвица.

Валентин Филиппов: Когда-то.

Валерий Песецкий: Да. С 2010-го года господин Труханов окучивал Суворовский район, направив, например, решением 2010-го года на 2011-й год весь бюджет развития города в Суворовский район.

Валентин Филиппов: Да.

Валерий Песецкий: И все его телеканалы рассказывали каждый день… ну, не знаю, его ли, но на него ориентированные. Может, они Галантерника на самом деле. «Вот спасибо Труханову, как хорошо теперь в Суворовском районе». Ну, на деньги города, как хорошо теперь в Суворовском районе. Когда в 2012-м году господин Труханов вдруг, имея громадное количество возможностей идти по всяким другим районам города Одессы, и выбирает Суворовский, и там, практически, со 100%-м результатом побеждает. Против него шёл кто-то из непроходных. Я тогда сказал: «Все. Гурвиц больше мэром не станет, станет Труханов».

Ну и что происходит дальше? Происходит то, что я сказал. Я, конечно, не пророк, но и просчитать это было не сложно на самом деле.

Валентин Филиппов: Согласен.

Валерий Песецкий: Поэтому у Гурвица никаких шансов нет, начиная с 2012-го года. Он потерял Суворовский район, и ему нечем его вернуть.

Валентин Филиппов: Завоевал он Суворовский район строительством дороги с поселка Котовского в центр города. Дорога была действительно хорошая, по тем временам это был прорыв, потому что до этого поселок Котовского считался практически не связанным с Одессой.

Валерий Песецкий: «Поселок Чертовского», чего греха таить. С девушкой в советские времена, когда знакомились, это я ещё застал, спрашивали «Где вы живете?». Если живет на поселке Котовского, имени уже не спрашивали.

Валентин Филиппов: Любовь заканчивается там, где начинается поселок Котовского – такая была присказка.

Валерий Песецкий: Добраться – это было жуть что.

Валентин Филиппов: Хорошо, может быть, выберемся немного из Одессы? Что там в Одессе думают про Белоруссию?

Валерий Песецкий: Сочувствуют.

Валентин Филиппов: Кому из них?

Валерий Песецкий: Лукашенко. Не, ну, конечно, Одесса, как всегда, разделилась. К сожалению, мы не являемся таким городом, в котором есть одно доминирующее мнение. Большая часть, насколько я знаю и понимаю, поддерживает господина Лукашенко и тех людей, которые выходят за него. Меньшая часть – это часть, так сказать оранжевая, условно, – та, которая и там бы хотела майдан, революцию и все прочие прелести, которые сегодня имеет Украина. Не знаю на каком основании такого желают белорусам, потому что нам явно от этого всего не хорошо.

Валентин Филиппов: Интересная вещь – я вот помню, после первого майдана люди потом осознавали, в какую жопу они влезли. А люди, которые были майдаунами в 2014-ом, они осознали, что стало хуже или нет?

Валерий Песецкий: Часть осознала, но, кстати, небольшая, как по мне, по моим ощущениям и наблюдениям. А другие…. Ну, вот недаром их называли упоротыми. Вот это вот реальная характеристика – стоять на своем,несмотря ни на что. Страна катится в пропасть, цены сумасшедшие, коммуналка бешеная, безработица колоссальная, прочее, прочее, прочее, одни негаразды, короче. Ну, только безвиз, и всё. При этом как бы говорить: «Все классно, мы правильно делали, что выходили и так далее».

Валентин Филиппов: Ну, может быть, у них конкретно как-то классно? Может быть у них конкретно, возможности у них лично появились какие-то или нет?

Валерий Песецкий: Нет. У большинства – нет. Страна реально обеднела, причем, как начиная от доходов мелких, крупных и средних предпринимателей, которые были одной из движущих сил, и заканчивая наемниками, у которых упали заработные платы минимум вдвое в среднем. А при этом выросли затраты на ту же коммуналку и все прочее.

Валентин Филиппов: Но вот эти майдауны говорят: «Нет, всё стало хорошо», да?

Валерий Песецкий: Не, они говорят: «Будет лучше».

Валентин Филиппов: А! Будет!

Валерий Песецкий: Еще не стало, но будет. Но, если бы не было майдана, то не было бы и «будет». И по-прежнему находятся те, кто говорят, что там «Злочынна влада», Янукович и так далее. Хотя рядом со злочынной владой Порошенко – Янукович, по-моему, ангел со своими злочынамы. Но, тем не менее, в поддержку Майдана выступает часть народа (ну, конечно, большая часть таких сконцентрирована на западе, дальше по убыванию центр Украины, ну и совсем немного – это юг и восток).

Как ни странно, есть русскоговорящие упоротые, которые полагают, что будет хорошо. «Спасибо майдану, что он случился, иначе этого «будет» не произошло бы». Хотя, вполне очевидно, как по мне, что страна – банкрот, и как только от неё отнимут внешнюю поддержку финансовую США через МВФ и так далее, страны не станет.

Валентин Филиппов: А отнимут ли у них поддержку?

Валерий Песецкий: Ну, ведь США… Их возможности тоже не вечны…

Валентин Филиппов: Ну, у них печатный станок.

Валерий Песецкий: Ни одна империя вечной не была, ну и сегодня вы же видите, что там происходит – шатается страна. Если там что-то всерьез произойдет, бахнет так сказать, и прекратится поддержка Украины, то за дни просто страна рассыплется на какие-то уделы, наделы, какие-то части других государств или автономные какие-то образования…

Ну, просто центр сейчас ну абсолютно никак не оправдан для того, чтобы управлять страной так, как он управляет, – крайне неэффективно, крайне дорого, из всего пытается выжать налоги.

Сейчас вот закон рассматривается о животных домашних. Говорят, введут налог на содержание домашних животных – люди шутят «А тараканов тоже?».

Валентин Филиппов: Не подсказывай.

Валерий Песецкий: Абсурд. Но, тем не менее, так сказать, держимся только потому, что нас вот держат вот так. Отпустят – всё.

Валентин Филиппов: Как думаешь, после выборов местных, не может ли вспыхнуть опять Донбасс?

Валерий Песецкий: Донбасс вообще может вспыхнуть в любой момент. И там много интересантов для его вспышки, ну заинтересованных людей, которые в тени, которых никто не знает, для того чтобы организовать там очередное жесткое противостояние.

И оружия навалом, и безнаказанности навалом, поэтому там может полыхнуть в любой момент. Как это может быть связано с местными выборами – может быть, как предлог, потому что по большому счету никакой роли серьезной местное управление там давно не играет. Военная администрация все решает.

Валентин Филиппов: Да, это правда.

Валерий Песецкий: Я не верю в какие-либо демократические инструменты, там они не работают, в принципе. В Украине, в принципе, вообще, ни правовая система. В конце августа, на внеочередном заседании Рада сдала суверенитет Украины за какие-то несчастные миллиард двести евро, двумя траншами по шестьсот. Судебную систему, таможню, налоговую – всё иностранцам отдали.

Всё – медицину окончательно отдали, уже говорят, что Супрун будет возглавлять наблюдательный совет, который будет отвечать за медицинские закупки на предприятия. Ну, мы знаем, что та же Супрун, когда она была исполняющим обязанности министра здравоохранения, разрешила иностранцам испытывать на украинцах 80 препаратов. Вот вопрос: «Что она будет закупать?». И сколько препаратов будет испытываться на украинцах, когда выстроится эта схема? Где глава наблюдательного совета Супрун определяет, кто рулит в медицинских закупках Украины, а те решают, соответственно, что закупать.

Валентин Филиппов: Слушай, а что там был за скандал по поводу какой-то химической лаборатории американской в Одессе?

Валерий Песецкий: Был скандал следующий. Медведчук с Кузьминым, ну они вообще эту тему держат давно, потому что Медведчук в свое время обратился к правительству с тем, чтобы они раскрыли суть деятельности американских биолабораторий на территории Украины, получил ответ от американского посольства вместо правительства.

Если внимательно прочитать, что пишет в ответе американское посольство, оно пишет, что да, у нас есть программа, да, мы завезли оборудование, и мы позволяем на украинских государственных объектах проводить там мирные исследования и создавать вакцины.

Вот у меня вопрос. Кто пишет слово «позволяем»? Хозяин, тот, кто позволяет? Кому? Своему, так сказать, наемнику в лице украинцев или так можно обратиться, как к хозяину этих лабораторий, как власть пытается утверждать, украинскому государству.

А по Одессе – это продолжение истории. Пару недель назад пошла информация, что четверо сотрудников противочумного НИИ имени Мечникова, где эта лаборатория американская расположена, заразились ковидом в результате неких экспериментов. Соответственно, сразу Медведчук с Кузьминым подали заявления в нацполицию, чтобы возбудили уголовное дело и выяснили, что там произошло. Потому что ведь вопрос возникает закономерный: если в самой лаборатории таковы условия, что нет гарантий безопасности от заражения сотрудников, то, что говорить о горожанах?

А ведь все просто. В конце концов, нужен гражданский контроль. Ребята, так дайте возможность нам проверить, чем там занимаются? Ну, понятно, что никто не даст.

Валентин Филиппов: Да понятно, что такое гражданский контроль на Украине. Приедут АТОшники.

Валерий Песецкий: Ну, вот такая у нас сейчас вся страна. Поэтому мы живем, как на пороховой бочке. Завтра, не дай Бог, протечет.…

А, ещё какая интересная штука. Дело в том, что практически следом за одесской информацией появилась информация в Грузии, что хакеры взломали центр, сайт, электронную библиотеку центра Лого, это та же лаборатория под Тбилиси. Выложили документы, которые свидетельствуют, что там тоже проводятся какие-то ковидные эксперименты. И спрашивают в этой ситуации: Одесса, Грузия. Может это звенья одной цепи? И по всему периметру, по всем советским республикам бывшим, где есть эти лаборатории и проводятся ковидные эксперименты американцами?

Валентин Филиппов: Так, может, с этих лабораторий нас и травят?

Валерий Песецкий: Так мы не знаем, они там, может, их выводят, новую так сказать формацию, чтобы не было вакцины и возможности вылечиться. Никто ж этого не знает, мы как слепые котята. Я себя чувствую в Одессе, как подопытная американская мышка в их биолаборатории в своем родном городе. Ну, нормально?

Валентин Филиппов: Как в Одессе восприняли новость о полете бомбардировщиков США к границе с Крымом?

Валерий Песецкий: Общеизвестно и понятно по прогнозу, что рано или поздно Украина может стать театром военных действий между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Театром реальных боевых действий. Вот всё к этому, похоже, идет. Подготовка идет полным ходом. Ну, недаром же под Херсоном… ну смешно… там якобы американцы строят базу для управления Военно-морским флотом Украины, которого нет. Да? Ну, какая современная база нужна для десятка катеров? Это – база, вернее это – центр управления флотом Соединенных Штатов, кораблями НАТО и так далее.

Ну вот… вот уровень согласования, ну, типа строят для украинцев. Возможно, в кабине, рядом с американским пилотом, сидел украинский, учился держаться за штурвал. Нет, ну, я конечно смеюсь. Но реально факт такой, что мы движемся к ситуации, когда мы потенциально можем стать зоной боевых действий.

Ведь, опять же, один из вариантов, который, если крылатые ракеты и прочие начнут свою перебазировку из Германии, там, и так далее, в Польшу, то еще один из вариантов – это Украина, который даже согласовывать не надо, как там с Польшей, подбрасыванием каких-то денег. Так поставят.