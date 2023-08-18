«Я оказался никому здесь не нужен» – педиатр Комаровский

Вадим Москаленко .  
18.08.2023 18:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


С началом полномасштабной войны против России рождаемость среди украинского населения резко упала, и врачи-педиатры оказались никому не нужны.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил друг пропагандиста Дмитрия Гордона, украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С началом полномасштабной войны против России рождаемость среди украинского населения резко упала, и врачи-педиатры...

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«Вот вы всю жизнь положили на какое-то дело, а потом наступает полный трындец. Для меня тот факт, что 28% падение рождаемости, распад семей, люди категорически отказываются рожать детей. Что я, как педиатр, которого знали, который создал школу для родителей – я вижу что всё, чем я занимался, просто никому не нужно.

Когда я записываю любой ролик про детей – он имеет намного меньше просмотров. Я вижу, как заходят любые ролики про питание, здоровье взрослых, про пожилых людей. Я вижу, что информация о детях никому не нужна, обществу вообще не до них», – пожаловался педиатр.

Он отметил, что ничего хорошего в будущем Украину не ждёт.

«И у меня очень грустные отношения по поводу нашего будущего. И особо оно грустное, потому что никакой внятной государственной политики, направленной на укрепление семьи, возрождение семей, не существует», – резюмировал Комаровский.

 

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