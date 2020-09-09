Ярош: Украина должна помешать воссоединению России и Белоруссии

09.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Националисты-боевики в Белоруссии получили опыт в тренировочных лагерях на Украине, где проходили инструктаж еще с начала 2000-х годов. Если Россия введет войска в Белоруссию, то Украина должна будет помочь «побратимам».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший главарь запрещенного в РФ «Правого сектора», командующий «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале 2000-х я несколько лет работал с белорусскими националистами, и это потом и для Украины дало определенный позитив, потому что много тех парней потом были на Майдане и на фронте, в том числе. У нас даже подразделение белорусское воевало на нашей стороне.

Потому пришло время освобождения белорусского народа из-под этого московского ига. Потому что то, что Лукашенко – ставленник Кремля, я думаю, ни у кого не вызывает никаких сомнений.

Конечно, беспокоит только одно – возможная военная экспансия России, продление границы Российской империи, и это огромная проблема…

Если российский агрессор введет войска и начнет еще какие-то там репрессивные или боевые действия, то Украина должна помогать всесторонне. Я имею в виду дипломатическую поддержку, я имею в виду открытие белорусского центра сопротивления в Киеве и так далее.

Мы не можем белорусов просто так бросить на произвол судьбы. Потому что Запад, как всегда, будет «обеспокоен», а украинцев проблема белорусов непосредственно касается. Это же многоходовка, мы понимаем, что Путин поставил себе цель – восстановление Советского Союза, и он будет это делать всеми допустимыми способами, средствами и так далее», – заявил Ярош.