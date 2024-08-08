Яшин в Берлине пожаловался на «проблемы с менталочкой»

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Обмененный недавно на российских разведчиков либерал-иноагент Илья Яшин провел в Берлине встречу с релокантами.

По подсчетам телеканала-иноагента «Дождь» на мероприятие пришла тысяча человек, судя по видео — несколько сотен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фанаты возлежали на газоне с украинскими флагами и бело-голубым издевательством над российским флагом, которое является символом беглой оппозиции. Публика лениво и нестройно откликалась на кричалки, популярные когда-то на московских либеральных митингах типа «Россия будет свободной», и оскорбления в адрес президента РФ.

Яшин произнес весьма банальную речь «против войны» и призвал всех любить друг друга.

Однако первый вопрос, поступивший от публики касался не политики, а ментального здоровья. Спрашивавшая призналась, что и у нее, и у ее знакомых в эмиграции наблюдаются «прблемы с ментальным здоровьем».

«Еще надо разобраться, что у меня там с менталочкой. Я думаю время покажет. Потому что российская тюрьма совсем не способствует тому, чтобы ментальное здоровье сохранялось и укреплялось», – ответил Яшин.

Он пожаловался, что после тюрьмы не может отвыкнуть вставать в 6 утра и использовать блатной жаргон.

Ведущая посоветовала ему не увлекаться соцсетями, где беглые россияне регулярно устраивают «твиттер-срачи».