За два года на пропаганду Минстеця ушло 400 миллионов гривен

09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

С 2017 года Министерство информационной политики Украины по бюджетной программе «Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» потратило 401 миллион гривен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в отчетах государственного казначейства, сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

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В 2017 году на защиту информационного пространства, когда впервые для Мининформполитики введена в бюджете соответствующая статья, было потрачено 33,6 млн гривен.

В прошлом году аналогичные расходы выросли более чем в 10 раз до 358,3 млн гривен.

В этом году на защиту информационного пространства успели потратить 9,1 миллиона. Всего к концу 2019 года на информационную защиту национального пространства в министерстве планируют потратить 100 миллионов. Общие затраты на Мининформполитики достигнут 545 миллионов гривен.

Согласно отчету об исполнении бюджетной программы прошлого года, наибольшие суммы на защиту информационного пространства были потрачены на:

– производство и распространение социальной рекламы различных форматов — 164,5 млн грн;

– размещение информации на защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ — 124,3 млн грн;

– проведение различных публичных мероприятий как в Украине, так и за ее пределами, в том числе медиа-мостов — 51,5 млн грн.

В отчете министерство отмечает, что в течение 2018 года на должном уровне организовало проведение мероприятий по защите информационного пространства. А именно провело обсуждение вопроса информационной безопасности на международном уровне, а также создало базу учебных материалов по медиаграмотности.

В приграничных городах организовывало фестивали и выставки, просмотры патриотических фильмов.

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